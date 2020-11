Jak wspomóc regenrację roślin po wystąpieniu stresu?

W czasie wegetacji rośliny narażone są na działanie wielu stresów takich jak: niska/wysoka temperatura, susza, uszkodzenia po gradobiciu itd. Czy rośliny możemy przygotować na takie stresy? Jak można przyspieszyć regenerację roślin po ich wystąpieniu?

Stres roślinny to reakcja roślin na niesprzyjające czynniki środowiskowe i uprawowe o silnym natężeniu. Taki stres zawsze niesie ze sobą jakieś konsekwencje i po jego ustąpieniu rośliny potrzebują czasu na regenerację. Zdarza się, że stres jest tak silny, że powoduje trwałe uszkodzenia w roślinie do całkowitego jej zamarcia włącznie. Zazwyczaj jednak są to uszkodzenia odwracalne bądź przejściowe, a dzięki temu, że rośliny mają bardzo duże zdolności adaptacyjne i regeneracyjne, wszystko wraca do normy. Jednak im więcej czynników stresowych wystąpi, im są one silniejsze i im dłużej trwają, tym zazwyczaj większy wpływ mają one na kondycję, wzrost i rozwój oraz ostatecznie na plonowanie.

Warto wiedzieć, że rośliny można przygotować na działanie czynnika stresowego. Są to zazwyczaj zabiegi profilaktyczne. Zdecydowanie lepiej radzą sobie ze stresem abiotycznym (np. związanym z niesprzyjającą pogodą) rośliny, które są dobrze odżywione, zdrowe i prawidłowo agrotechnicznie prowadzone. Silne rośliny także szybciej się regenerują po ustaniu takich stresów. O tym mówił między innymi Jarosław Suszek z firmy PROCAM w debacie, która miała miejsce podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie Online.

