Mamy połowę września, trwa nawożenie pod zboża ozime, a więc na pola ponownie wyjechały rozrzutniki do obornika. Wielu rolników, nie prowadzących produkcji zwierzęcej, jest zainteresowanych zakupem tego nawozu, jednak jego uczciwa wycena jest niezmienne kością niezgody pomiędzy kupującymi a sprzedającymi. Ile obecnie trzeba zapłacić za obornik? Jak jego cena ma się do ceny słomy? Na jakich warunkach odbywa się wymiana słomy za obornik?

Nie ulega wątpliwości, że każdy obornik jest wartościowym nawozem, zwłaszcza jeśli jest produktem ubocznym w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą. Bez względu na gatunek zwierząt, od których pochodzi, jest bogaty w makro- i mikroelementy, a także stanowi cenną dawkę materii organicznej. Do jego wytworzenia potrzebna jest słoma, a więc ceny obu są często ze sobą w jakimś stopniu powiązane.

Wartość nawozowa obornika

Przyjmuje się, że średnio z toną obornika wnosimy na pole 5 kg azotu, 3 kg P2O5, 7 kg K2O, a do tego CaO, MgO i mikroelementy. Mowa tu oczywiście o nawozie pochodzącym od ssaków. Dokładna wartość zależy przede wszystkim od gatunku. Najwięcej azotu zawiera obornik pozyskany od owiec, najmniej natomiast bydlęcy. Jeśli chodzi o fosfor, największą zawartością charakteryzuje się obornik świński, natomiast najniższą ponownie bydlęcy. W kwestii zawartości potasu sytuacja wygląda podobnie do azotu. Najwięcej w oborniku owczym, najmniej natomiast w bydlęcym.

Pomiot pochodzący od kur, kaczek, gęsi czy indyków nie bez powodu uważany jest za jeden z najcenniejszych nawozów. Charakteryzuje się on nie tylko korzystnym składem, ale i szybko działającym azotem w formie amonowej. Nie nadaje się on jednak do długotrwałego przechowywania, gdyż straty azotu już po miesiącu od wywiezienia z kurnika mogą sięgnąć 50%. Pomiot zasadniczo ma skład bogatszy niż typowy obornik pochodzący od ssaków. Ponadto przykładowo nawóz kurzy jest bogaty w bor i molibden, a indyczy w miedź, cynk i mangan. Oczywiście w przypadku pomiotu należy brać pod uwagę, że skład badany w kurniku i na polu będzie się również, a zawartość azotu już w trakcie załadunku znacząco spadnie.

Cena obornika – wrzesień 2023

Średnie ceny obornika ustaliliśmy na podstawie rozmów z rolnikami, danych ośrodków doradztwa rolniczego, forów internetowych oraz ogłoszeń. Ceny różnią się w zależności nie tylko od gatunku zwierząt, od których pochodzą, ale też widoczne są duże dysproporcje pomiędzy regionami Polski. Obecnie średnio za obornik bydlęcy musimy zapłacić 60 zł/t, świński 85 zł/t, koński 70 zł/t, a pomiot 80 zł/t. Są to uśrednione wyniki zebrane z całej Polski, a lokalnie różnice cen mogą wynosić nawet kilkadziesiąt złotych, zarówno na plus, jak i na minus.

Sprzedający podkreślają często, że ich zdaniem obecne ceny należy uznać za niskie. Argumentują to wysoką ceną słomy, o której poniżej, przy której ich zdaniem tonę obornika należałoby wyceniać na 80-100 zł. Z kolei kupujący niejednokrotnie podkreślają, że z uwzględnieniem drogiego transportu, załadunku i rozwiezienia po polu, nawożenie obornikiem przy jego obecnej cenie jest na granicy opłacalności.

Cena słomy i wymiana obornika za słomę

Na dzień dzisiejszy słoma zbóż w belach o średnicy 120 cm kosztuje średnio 80 zł/szt. Niektórzy sprzedają ją też na wagę, oczekując wówczas średnio 270 zł/t. Jeśli chodzi o wymianę słomy na obornik, najczęściej przyjmuje się przeliczniki 1 tona słomy za 2 tony obornika, jedna bela słomy za tonę obornika lub w przypadku nieaktualnego już w tym sezonie prasowania przez kupującego, 10-15 ton obornika za hektar słomy.

Pod koniec sierpnia pokusiliśmy się o wyliczenie wartości słomy względem nawozów mineralnych. Okazało się wówczas, że średnio sam azot, fosfor i potas zawarte w słomie zbóż są warto około 560 zł/ha czy też 115 zł/t, nie licząc innych składników pokarmowych i bezcennej materii organicznej, którą trudno przeliczyć na pieniądze. Przy średnim składzie obornika i uwzględnieniu tych samych cen azotu, fosforu i potasu uzyskujemy kwotę odpowiednio: obornik bydlęcy 75 zł/t, świński 90 zł/t i koński również 90 zł/t. Nieco bardziej skomplikowana jest kwestia pomiotu, gdyż ze względu na jego specyfikę, skład nawozu ubożeje już przy wywożeniu z kurnika, podczas składowania na pryzmie, jak również przy rozrzucaniu po polu. Biorąc pod uwagę średni skład pomiotu w kurniku, uzyskujemy imponującą kwotę 240 zł/t, natomiast w przypadku składu pomiotu pobranego z pryzmy na polu, średni wartość NPK wynosi około 130 zł/t.