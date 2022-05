W dobie wysokich cen środków produkcji rolnicy liczą, szukają oszczędności i alternatyw. Firma Corteva Agriscience informuje, że ma takie nowe rozwiązania w swoim portfolio od tego sezonu.

Firma wprowadza na rynek nowe produkty, które zdaniem jej przedstawicieli mają ograniczać straty (dawki) azotu oraz poprawiać jego wykorzystanie w roślinie. Na ten temat rozmawiamy z dr. inż. Grzegorzem Grochotem, specjalistą do spraw doświadczalnictwa i agrotechniki w Corteva Agriscience.

Dr inż. Grzegorz Grochot, specjalista do spraw doświadczalnictwa i agrotechniki w Corteva Agriscience

„Farmer”: Sytuacja na rynku środków produkcji, zwłaszcza nawozów, jest bardzo dynamiczna. Jak Państwo, jako firma mocno osadzona w branży rolnej, zarówno od strony środków produkcji rolnej, jak i materiału siewnego, oceniają ten zmieniający się rynek?

Grzegorz Grochot: Rosnące ceny i możliwe ograniczenia w dostępności tych produktów oraz ich wykorzystanie na rynku europejskim będą skutkowały ograniczeniem dostępności niektórych z nich, obniżeniem plonowania i opłacalności produkcji dla rolników i znacznym wzrostem cen żywności dla konsumentów.

Nikt nie jest w stanie przewidzieć cen nawozów azotowych w najbliższych miesiącach oraz cen płodów rolnych ze zbiorów roku 2022. Bez odpowiedniej ilości dostępnego azotu i jego efektywnego wykorzystania przez rośliny spadną plony i pogorszy się ich jakość. Każdy z rolników samodzielnie podejmie decyzję, czy utrzyma dotychczasowy poziom nawożenia azotem czy go obniży, o ile – pozostaje znakiem zapytania. Poszuka też alternatywnych, ale naukowo potwierdzonych i ekonomicznie uzasadnionych sposobów zapewnienia roślinom odpowiedniej (w stosunku do oczekiwanej wysokości i jakości plonu) ilości przyswajalnego azotu.

Czy spodziewają się Państwo, że rolnicy, którzy ze względu właśnie na wysokie ceny nawozów nie zastosowali lub zmniejszyli dawki nawozów azotowych, będą chcieli inwestować pieniądze w alternatywne rozwiązania, które też są przecież drogie, a ich działanie nie jest sprawdzone w gospodarstwie?

Rolnicy, którzy zdecydują się na obniżenie nawożenia mineralnego azotem lub zostaną do tego zmuszeni, będą inwestować w takie alternatywne rozwiązania, które nawet jeśli nie zostały sprawdzone przez nich, to ich efekty potwierdzono wieloletnimi badaniami także w Polsce. Będzie też ważne, czy są oferowane przez producentów o ustalonej wysokiej renomie wynikającej z innych wcześniej oferowanych produktów i rozwiązań. Kluczowa będzie też możliwość wyliczenia na podstawie informacji od producenta, czy wspomniane nowe sposoby zapewnienia dostępności azotu są opłacalne.

Zwrócił Pan uwagę na bardzo ważny, jeśli nie najważniejszy czynnik, jakim jest opłacalność produkcji. Jak zaoszczędzić na azocie, utrzymując lub zwiększając poziom plonowania? Firma ma nowe rozwiązania w tej kwestii?

Tak. Nasze nowe rozwiązania były sprawdzone poprzez wieloletnie badania polowe, stąd jesteśmy przekonani o ich przydatności zarówno w sezonie 2022, jak i w bliskiej przyszłości, tj. po wprowadzeniu założeń Zielonego Ładu. Umożliwiają one ograniczenie strat azotu z nawozu wprowadzonego do gleby, dostarczenie dodatkowych ilości przyswajalnego azotu z powietrza, zwiększenie wykorzystania go przez rośliny w trudnych warunkach pogodowych. Ułatwi to zapewnienie roślinom odpowiedniej ilości azotu, nawet w sytuacji ograniczenia poziomu nawożenia mineralnego, tak aby udało się co najmniej utrzymać obecny poziom plonowania. Dodatkowo są bardzo przydatne w gospodarstwach, które wdrożyły lub planują wdrożyć zasady rolnictwa regeneratywnego (węglowego).

Przejdźmy do konkretów. Jak radzą Państwo zadbać o efektywność plonotwórczą i finansową każdego dostępnego kilograma azotu? I dlaczego firma Corteva, która nie jest utożsamiana z nawożeniem, poszła w tym kierunku?

Nasza oferta, jak wspomniałem, opiera się w sezonie 2022 na trzech filarach:

1. Ograniczanie strat w glebie (ok. 20 proc.) poprzez zastosowanie inhibitora nitryfikacji – stabilizację azotu po zastosowaniu produktów N-Lock /Instinct.

2. Dostarczanie roślinom znacznych ilości azotu z powietrza (wg badań co najmniej 30 kg N/ha) po zastosowaniu Utrisha N/BlueN – produktów zawierających bakterie zdolne do zasiedlania nadziemnej części wielu gatunków roślin uprawnych.

3. Zdynamizowanie fizjologicznych przemian azotu w roślinach za pośrednictwem środka o nazwie Kinsidro Grow.

Nieznanym do tej pory i niesprawdzonym przez rolników w Polsce rozwiązaniem jest wiązanie azotu przez zawarte w produktach Utrisha

N/BlueN bakterie Methylobacterium symbioticum zasiedlające łodygi i liście. Rozwój przez firmę Corteva nowego działu, poprzedzony badaniami weryfikującymi przydatność produktów, rozpoczęliśmy w obliczu przewidywanych nowych wyzwań stojących przed rolnikami. Drastyczne zmiany cen nawozów mineralnych też nas zaskoczyły, dlatego cieszymy się, że możemy pomóc rolnikom.

Zatrzymajmy się na tych ostatnich produktach. W jakich uprawach można je podawać i jak je dawkować? Skoro zawierają bakterie, to jakie są warunki przechowywania tych biopreparatów?

Bakterie M. symbioticum zawarte w produktach Utrisha N/BlueN należy zgodnie z zaleceniami etykiety – instrukcji stosowania podać przy użyciu opryskiwacza, jako zabieg nalistny w trakcie wegetacji roślin uprawnych, w odpowiednich warunkach pogodowych i fazach rozwojowych roślin. W uprawach rolniczych i ogrodniczych, po przeprowadzeniu badań, zalecamy dawkę 333 g/ha, w uprawach sadowniczych dawkę 500 g/ha. M. symbioticum nie tworzy form przetrwalnikowych, dlatego po procesie ich namnażania i osiągnięciu określonej ilości są poddawane procesowi suszenia, 3-krotnej mikrokapsulacji i pakowane hermetycznie. Dzięki temu w oryginalnych opakowaniach zachowują żywotność przez 2 lata. W sytuacji, gdy rolnik nie zużyje od razu całego opakowania (w sprzedaży będą opakowania 1 i 3 kg), wystarczy je szczelnie zamknąć w dodatkowym pojemniku, aby zapobiec wchłonięciu wilgoci. Należy je przechowywać w suchym pomieszczeniu w zakresie temperatur 4-35°C. Najlepiej w temperaturze pokojowej.

Jaka będzie cena tych produktów i czy mają jeszcze jakieś zadania?

W tym momencie nie potrafię podać ceny. Mogę jednak zapewnić, że dostarczenie roślinom 30 kg N/ha poprzez zastosowanie proponowanego środka będzie tańsze od zakupu wspomnianej ilości azotu w nawozach mineralnych. Należy też uwzględnić dodatkowe działanie stymulacyjne tych bakterii – poprawę intensywności fotosyntezy oraz ochronne działanie przed promieniowaniem UVA i UVB mające pozytywny wpływ na wzrost plonu.

Jak nalistna szczepionka bakteryjna może w praktyce dostarczyć roślinie azot i do jakich upraw jest przeznaczona? Czym ten produkt ma się odróżniać od innych?

Wiązanie azotu atmosferycznego odbywa się w taki sam sposób, jak w bakteriach brodawkowych, za pośrednictwem kompleksu nitrogenazy. Wytworzony azot amonowy jest syntetyzowany przez rośliny do związków białkowych lub magazynowany w postaci glutaminy – aminokwasu zapasowego. Dzięki temu w sposób efektywny i kontrolowany dostarczamy roślinom azot na wszystkich etapach wzrostu. Unikalną cechą naszego produktu jest możliwość zaszczepiania „dobroczynnymi” bakteriami wszystkich najważniejszych gatunków roślin uprawnych: zbóż, kukurydzy, rzepaku, buraka cukrowego, ziemniaka, warzyw i drzew owocowych. Jest w stanie dostarczać roślinom azot zarówno przy jego dużej dostępności z gleby, jak i przy ograniczonym nawożeniu.

Mówił Pan o wsparciu rolnictwa regeneratywnego, które jak już podkreślają wysocy rangą urzędnicy Unii Europejski, będzie rozwijane w najbliższym czasie. Co oznacza w praktyce zmniejszenie emisji do atmosfery podtlenku azotu w wyniku stabilizacji w glebie amonowych form tego pierwiastka?

Oznacza to korzystniejszy tzw. ślad węglowy i ujemny bilans gazów cieplarnianych w rolnictwie regeneratywnym w przeliczeniu na CO2, zwiększenie opłacalności produkcji rolniczej poprzez oferowanie do sprzedaży kredytów węglowych.

Duże koncerny, które kojarzyły się z pestycydami, idą też w kierunku tzw. biostymulatorów wzrostu roślin. Firma Corteva również przygotowała takowy w swojej tegorocznej ofercie.

Co finalnie stosowanie tego produktu da rolnikowi?

Wprowadzenie nowej grupy produktów jest odpowiedzią na dążenie rolników do zwiększania lub utrzymania plonów oraz opłacalności w sytuacji zmieniających się regulacji prawnych, wymagań konsumentów oraz zmian klimatu i wynikających stąd nieprzewidywalnych warunków pogodowych, które znacznie utrudniają produkcję roślinną.

Dziękuję za rozmowę.