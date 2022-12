30. listopada podczas posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Joanna Mucha, posłanka koła parlamentarnego Polska 2050, zadała liczne pytania na temat sytuacji na rynku nawozów w ostatnich miesiącach. Odpowiedzi na nie udzielił przedstawiciel Ministerstwa Aktywów Państwowych i prezes oraz wiceprezes Grupy Azoty. Dlaczego produkcja nawozów została wstrzymana? Czy nawozy są obecnie dostępne?

Joanna Mucha rozpoczęła swoją wypowiedź od przypomnienia, że o zwołanie Komisji w sprawie sytuacji na rynku nawozów wnioskowała w sierpniu, ale wiele z pytań, które chciała wtedy zadać wciąż jest aktualnych. Podkreśliła, że posłowie opozycji dopytywali, czy zabezpieczone są dostawy gazu do produkcji nawozów azotowych, po czym informowano ich, że są zabezpieczone, po czym z kolei zatrzymano produkcję, a gdy poinformowano, że produkcja została wznowiona, w rzeczywistości została ona wznowiona długo po podaniu tej informacji.

Zyski Grupy Azoty

- W pierwszej połowie 2022 roku spółka Grupa Azoty miała 1,682 mld skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 254 mln zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży wysokości 13 mld zł, w porównaniu z 6 mld rok wcześniej. Jak to jest, że Spółka realizuje tak nieprawdopodobnie wysokie zyski, natomiast ceny nawozów szybują do kosmosu? – dopytywała Joanna Mucha.

Jako pierwszy odpowiedzi udzielił Karol Rabenda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Zaznaczył, że nie jest tajemnicą, że ceny nawozów są wprost zależne od ceny gazu na rynkach światowych, a wstrzymanie czy ograniczenie produkcji było spowodowane dostępnością finansową nawozów ze strony rolników. Tłumaczył, że w sytuacji, kiedy cena nie jest akceptowalna dla rolników, produkcja staje się trudna do prowadzenia w sposób ciągły. Dodał również, że około połowa zysków Grupy Azoty nie pochodzi z nawozów, a z innych działalności chemicznych.

- W końcówce sierpnia tego roku cena gazu na holenderskiej giełdzie przekroczyła poziom, który umożliwiał prowadzenie działalności i lokowanie produktów na rynku. Gdybyśmy kontynuowali produkcję, to można powiedzieć, że mielibyśmy bardzo drogi magazyn, który musielibyśmy przecenić i osiągnąć stratę. Ceny gazu poszybowały tak wysoko, że byliśmy przekonani, że rolnik nie kupi saletry za 8 tysięcy za tonę. Po półtora miesiąca wznowiliśmy produkcję, w związku z tym, że cena gazu w połowie października istotnie spadła i okazało się, że możemy zaoferować rolnikom tańsze nawozy niż przed zamknięciem – dodał Tomasz Hinc Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Podkreślił jednak, że mimo wzrostu cen, nawozy Grupy Azoty przez cały rok 2021 i przez pierwszą połowę roku 2022 były najtańsze w Europie, a cena 3500 zł/t, którą zaoferowano po wznowieniu produkcji, wynikała z rozmów z rolnikami, którzy podali, że cena między 3 a 4 tys. zł/t jest akceptowalna. Odniósł się również do kalkulacji kosztów produkcji publikowanych przez Izby Rolnicze i zapewnił, że przy stosowaniu nawozów w obecnych cenach, produkcja rolna jest rentowna.

- Jeśli chodzi o zysk, który pani poseł przytoczyła, faktycznie został on zrealizowany. Pierwszy kwartał zawsze jest najlepszy, ale spółki rozliczamy zawsze w ujęciu rocznym, a już w trzecim kwartale osiągnęliśmy stratę. W roku 2021 z firmy nawozowo – chemicznej staliśmy się firmą chemiczno – nawozową i gro zysków wypracowujemy na chemii, która stanowi 35 proc. naszego przychodu, a dalsze 10 proc. to są tworzywa – uzupełnił Tomasz Hryniewicz Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A., Prezes Zarządu Zakładów Azotowych "Puławy" SA.

Bilbordy na Lubelszczyźnie

Joanna Mucha odniosła się również do głośnej sprawy bilbordów, nawiązujących do sytuacji w Grupie Azoty. Przytoczyła ich treść „PiS-ie, dlaczego niszczysz Zakłady Azotowe Puławy i polskiego rolnika? Związkowcy z Zakładów Azotowych Puławy”, zaznaczając, że ocena związkowców wobec zachowania ich zakładu jest jednoznaczna. Do sytuacji odniósł się Prezes Zarządu Zakładów Azotowych "Puławy" SA.

- Jesteśmy w stałym dialogu z partnerem społecznym. Pod tą inicjatywą nie podpisuje się największy związek z ośmiu, które mamy, czyli Solidarność. Jest to inicjatywa związku, którego przewodniczący powiedział jasno, że tu nie chodzi o pieniądze, tylko o politykę. Polityka go wezwała i w związku z tym on realizuje taki cel. Natomiast znamienne jest, że w sprawozdaniu związku zawodowego, które zostało opublikowane w 2021 roku, ów przewodniczący, inicjator tej akcji, powiedział mniej więcej tymi słowy „W grupie wielkiej syntezy chemicznej mamy najwyższe uposażenia, najwyższe dodatki, przy najkrótszym tygodniu pracy.” To jest niestety obraz Puław. Podejmujemy działania prawne, jeśli chodzi o działania na szkodę Spółki – mówi Tomasz Hryniewicz.

Nawozy na nowy sezon

Posłanka poruszyła również temat fizycznej i ekonomicznej dostępności nawozów na nowy sezon. Podkreśliła, że obecnie tona nawozu kosztuje 4-5 tys. zł i jest to cena nieporównywalnie wyższa w stosunku do ubiegłych lat. Dopytywała zarówno o zabezpieczenie dostaw nawozów na wiosnę, jak i ich ceny.

- Aktualnie na rynku w Polsce jest dostępnych ponad 350 tys. ton nawozów Grupy Azoty – odpowiedział krótko prezes Hinc.