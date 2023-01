Zaczynamy Nowy Rok z przytupem. Zapraszamy wszystkich rolników do uczestnictwa w naszych konferencjach, które są bezpłatne, a tematów ciekawych i praktycznych na nich nie zabraknie. Pierwsze dwa spotkania odbędą się w styczniu, odpowiednio 10 i 12, a kolejne w lutym – 15 i 22 lutego.

Prezentacja pt. Jak zmniejszyć koszty nawożenia azotowego nie tracąc na wydajności? rozpocznie się o godz. 12.05. W Barczyźnie, w województwie wielkopolskim, wygłosi ją Tomasz Piotrowski, Manager produktów, Dział Nawozów z Agrosimex, a w Ślęzy na Dolnym Śląsku Iwona Janda-Malina, Product Manager z Agrosimex. Mianownik tych prelekcji będzie wspólny, czyli jak odnaleźć się w trudnej obecnej sytuacji rynkowej.

- Ostatni sezon to rok zawirowań w rolnictwie. Z jednej strony wchodzą w życie nowe regulacje prawne, czego przykładem jest Europejski Zielony Ład. Z drugiej strony borykamy się z trudną sytuacją gospodarczą, która stwarza rolnikom dodatkowych problemów. Rozwaga w odżywianiu roślin to w tym momencie klucz. Musimy zatem wdrażać specjalistyczne rozwiązania w nawożeniu, które optymalizując koszty utrzymywać będą produkcję na odpowiednim poziomie. To jest cel, zarówno rolników, dystrybutorów oraz nas wszystkich, mających na uwadze środowisko – mówią przedstawiciele Działu Nawozów firmy Agrosimex.