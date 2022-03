Nawożenie azotem i fosforem przy zmniejszonych dawkach nawozów mineralnych. Jak zwiększać efektywność?

W obecnej sytuacji wysokich cen nawozów rolnicy rozważają zmniejszenie dawek. To dość ryzykowne działanie. Jednak jeśli zadbamy o warunki efektywnego wykorzystania dostarczonych składników pokarmowych oraz wykorzystania zasobów glebowych, może się to udać bez konsekwencji obniżki plonowania. Jakie rozwiązania warto wdrożyć?

Azot i fosfor są jednymi z najważniejszych pierwiastków niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin.

W interesie każdego rolnika natomiast jest, aby rośliny jak najefektywniej wykorzystały wprowadzone do gleby składniki pokarmowe.

Wysokie dawki nawożenia nie tylko są ekonomicznie nieuzasadnione, lecz także bywają obciążeniem dla środowiska naturalnego. Są także niezgodne z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu.

Obecny trend w rolnictwie nakierowany jest na działania prowadzące do większej precyzji w nawożeniu. Jednym z bardzo dynamicznie rozwijających się kierunków jest biostymulacja roślin. Polega ona na stymulowaniu roślin do pobierania składników odżywczych, w tym do rozbudowywania systemu korzeniowego. Szczególnie istotną rolę w biostymulacji roślin odgrywają pierwiastki korzystne takie, jak tytan (Ti) oraz krzem (Si). Biostymulacja produktami zawierającymi przyswajalne formy tych pierwiastków, jak np. TYTANIT czy OPTYSIL, jest udowodniona naukowo i wpływa m.in. na większy przyrost biomasy, lepsze odżywienie roślin, większą efektywność zapylenia (Ti), wzrost odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne (Si).

Biopreparaty i preparaty mikrobiologiczne

Pojawiły się też nowe możliwości wspierania wzrostu i rozwoju roślin poprzez stosowanie preparatów mikrobiologicznych. Przykładem są produkty na bazie bakterii Azotobacter sp. zawarte w biopreparacie Bactim® Nutri N+, które efektywnie wiążą azot atmosferyczny, zwiększając pulę dostępnego dla roślin azotu w glebie. Większa ilość azotu w glebie korzystnie wpływa na stan odżywienia roślin w ten pierwiastek oraz wielkość i jakość plonu. Innym mechanizmem działania wyróżniają się bakterie z rodzaju Bacillus sp., zawarte w biopreparacie Bactim Nutri P+, które uwalniają uwsteczniony fosfor w glebie. Zwiększenie ilości dostępnego fosforu przyczynia się do szybszego wzrostu korzeni i organów plonotwórczych. Ponadto bakterie chronią fosfor z nawozów doglebowych przed chemicznym uwstecznieniem. Dodatkowo bakterie te syntetyzują i wydzielają do środowiska glebowego związki biologicznie aktywne, tj. enzymy, hormony roślinne, siderofory, które wykazują korzystny wpływ na wzrost i rozwój roślin.

Wszelkie działania rolnika powinny także skupiać się na zapewnieniu warunków glebowych optymalnych do rozwoju roślin oraz na zbilansowanym nawożeniu wszystkimi składnikami, także drugoplanowymi.

Zwiększyć efektywność nawożenia azotem i fosforem

Stosując starannie dopracowaną agrotechnikę, można niewielkim kosztem poprawić dostępność składników pokarmowych dla roślin. Doglebowa aplikacja nawozów czy uprawa bezorkowa pozwalają ograniczyć straty azotu czy poprawiają strukturę gleby. W przypadku fosforu ważne jest umieszczenie nawozu na głębokości 10-20 cm poniżej powierzchni gruntu, a przy tym nie dalej niż 5 cm od nasion. Pierwiastek ten jest słabo mobilny i w tym miejscu będzie optymalnie wykorzystany przez korzenie młodych roślin.

Nie bez znaczenia jest zadbanie o utrzymanie gleby w wysokiej kulturze poprzez zadbanie o właściwą strukturę gruzełkowatą, uregulowane pH czy uzupełnienie materii organicznej. W tym zakresie wartościowe są międzyplony czy nawozy organiczne. Pomocne będzie też uzupełnienie płodozmianu o uprawy bobowate, które nie tylko asymilują azot atmosferyczny, lecz także poprawiają strukturę gleby i przemieszczają ku powierzchni fosfor z głębszych warstw gleby.

Zbilansowane nawożenie nawozami mineralnymi

W myśl prawa Liebiga czynnik, którego jest najmniej, działa ograniczająco na pozostałe. Dokładnie tak jest w przypadku nawożenia – makro- i mikroelementy oddziałują na siebie, wpływając wzajemnie na efektywność wykorzystania poszczególnych składników mineralnych. Z tego względu nie ma mniej i bardziej ważnych dla roślin pierwiastków, a podział odpowiada ilościom, w jakich są one niezbędne dla roślin.

Na wykorzystanie azotu przez rośliny wpływ mają potas, magnez, siarka, cynk, molibden czy miedź. Prawidłowy stosunek azotu do siarki w nawożeniu powinien wynosić 7:1, a zaniechania prowadzą do spadku pobierania azotu, a w konsekwencji do spowolnienia wzrostu i rozwoju roślin. Cynk, molibden czy miedź pobierane są w mniejszych ilościach, jednak jeśli chcemy maksymalnie wykorzystać zastosowany azot, warto pamiętać o zaspokojeniu zapotrzebowania na te pierwiastki.

Z kolei za przyswajanie fosforu odpowiadają potas, magnez, bor, mangan, molibden czy cynk. Mając na uwadze słabą mobilność fosforu, warto pamiętać o stymulowaniu roślin do pobierania go. Dobra zasobność gleby w potas i magnez sprzyjają pobieraniu fosforu, który w przeciwnym wypadku może ulec uwstecznieniu do form nieprzyswajalnych, które są bezużyteczne dla roślin.

Aby wykorzystanie składników pokarmowych z nawozów obywało się na wysokim poziomie przede wszystkim należy zadbać o prawidłową strukturę gleby Fot. materiały prasowe

Jak poprawić odporność odporność roślin na szuszę, choroby i szkodniki

Na rynku dostępna jest duża grupa stosunkowo nowych substancji stymulujących rośliny. Wykazują one działanie indukujące odporność na czynniki stresowe oraz poprawiające wykorzystanie nawozów i środków ochrony roślin. W skład biostymulatorów wchodzą często hormony roślinne lub ich syntetyczne odpowiedniki, a także wolne aminokwasy. Szczególnie istotną rolę odgrywają pierwiastki korzystne, takie jak krzem i tytan.

Substancje te wspomagają odporność roślin na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych (stres suszy) czy ataki szkodników i sprawców chorób. Stymulują też rozwój systemu korzeniowego, który ma kluczowe znaczenie dla wykorzystania składników pokarmowych zmagazynowanych w glebie. Im system korzeniowy bardziej rozbudowany, tym mniejszą dawkę fosforu można stosować w nawożeniu. Biostymulatory warto stosować profilaktycznie, pamiętając jednocześnie, że nie mogą w pełni zastąpić zbilansowanego nawożenia.

Preparaty mikrobiologiczne

Szacuje się, że ilość azotu związanego przez mikroorganizmy z powietrza jest co najmniej zbliżona do ilości azotu wyprodukowanego metodami przemysłowymi – nawozy mineralne. Są szczepy bakterii, które wiążą go i zmieniają w formy przyswajalne dla roślin, dzięki czemu uzyskujemy wyższy stan odżywienia roślin. Z kolei fosfor w glebie może występować w formie związków organicznych i mineralnych.

Poszczególne związki fosforu charakteryzują się zróżnicowaną rozpuszczalnością, a co za tym idzie – różną dostępnością dla roślin. Zawartość w glebie rozpuszczalnych związków fosforu w słabych kwasach decyduje o dostępności tego składnika dla roślin. Dostępny dla roślin fosfor stanowi tylko 2-10% fosforu ogólnego zawartego w glebie. Dostępność tego pierwiastka można radykalnie zwiększyć, stosując bakterie solubilizujące niedostępny dla roślin fosfor. Praktyka stosowania biopreparatów (bionawozów) w skali świata ma ogromne znaczenie dla rolnictwa i jest powszechna, choć Europie i w Polsce niestety dopiero powoli raczkuje.

Może ten czas to okazja do wypróbowania tego typu rozwiązań? Na polskim rynku jest kilka preparatów opartych na mikroorganizmach wolno żyjących, wiążących azot atmosferyczny i kilka opartych na bakteriach udostępniających uwsteczniony fosfor. W tym sezonie na rynku w Polsce pojawiło się kompleksowe rozwiązanie oparte na obu grupach mikroorganizmów – mikroorganizmach wiążących azot i udostępniających fosfor łącznie. Jest to wprowadzany na rynek przez Intermag biopreparat BACTIM NUTRI. BACTIM NUTRI został skomponowany na bazie wolno żyjących bakterii glebowych wiążących azot atmosferyczny: Azotobacter sp. oraz bakterii z rodzaju Bacillus sp. wydajnie udostępniających roślinom fosfor z zasobów glebowych. To rozwiązanie kompleksowo zwiększa poziom odżywienia roślin w 2 najważniejsze składniki plonotwórcze, jakimi są azot i fosfor.

Zadbać o poziom próchnicy

Pozostawione na polu resztki pożniwne są cennym źródłem składników pokarmowych. Podobnie rolę pełnią także międzyplony pozostawiane na polu jako zielony nawóz. Dają one substrat do tworzenia próchnicy. Poza składnikami pokarmowymi próchnica magazynuje dla roślin wodę, której jest w stanie zgromadzić nawet kilkukrotnie więcej niż sama waży, a warto pamiętać, że uwilgotnienie gleby jest niezbędne do prawidłowego działania nawozów.

Zadbać o próchnicę pomaga stosowanie kwasów huminowych i fulwowych, które nie tylko zwiększają jej pojemność wodną i poprawiają strukturę gleby, lecz także pobudzają aktywność biologiczną sprzyjającą pobieraniu azotu czy fosforu. Warto pamiętać, że niska zawartość materii organicznej w glebie sprzyja uwstecznianiu fosforu, przez co staje się on niedostępny dla roślin. W przypadku gleb ubogich w próchnicę notuję się także wyższy poziom strat azotu (ale także i innych składników) na skutek procesu wymywania.

Dlatego w technologii uprawy roślin nie należy zapominać także o preparatach wspomagających procesy próchnicotwórcze. Przykładem takiego produktu są biopreparaty BACTIM SŁOMA i BACTIM GLEBA, które inicjują i przekształcają materię organiczną zawartą w glebie i resztkach pożniwnych w cenną próchnice.