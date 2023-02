Po kilku miesiącach przestoju w handlu nawozami koniec 2022 r. i początek nowego 2023 przyniosły ożywienie. Przeanalizowaliśmy sytuację na rynku nawozów.

Nawozy azotowe to jedne z produktów, które zaliczyły w ciągu ostatniego nawet nie roku, a półtora roku spektakularne zwyżki cenowe, bo jak inaczej można określić kilkusetprocentowy ich wzrost? Ten istny rollercoaster zaczął się na długo przed ubiegłorocznym atakiem Rosji na Ukrainę, który te zwyżki i zawirowania na rynku jeszcze bardziej skomplikował. Wpływ na to ma oczywiście cena gazu, który potrzebny jest do ich produkcji, i choć w ostatnim czasie ceny „błękitnego paliwa” znacznie obniżyły się, to ceny nawozów już nie.

Na początku 2020 i 2021 r. tona saletry amonowej kosztowała odpowiednio: 1000 i 1120 zł. Od września 2021 r. zaczęły się znaczne wzrosty. Ten sam nawóz kosztował dwa razy tyle, bo ok. 2100 zł/t. W grudniu 2021 r. nastąpił wzrost do 4100 zł/t, aby szybko spaść do 2700 zł/t.

Podobna sytuacja miała miejsce po wybuchu wojny w Ukrainie. Na początku marca 2022 r. saletra amonowa była wyceniona nawet na 6 tys. zł/t, ale później spadła i ustabilizowała się na poziomie ok. 4400 zł. To kilkukrotnie więcej niż 2 lata wcześniej (...).