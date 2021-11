Jakie było zużycie i sprzedaż nawozów mineralnych w ubiegłym sezonie?

„Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2019/2020” to najnowsza publikacja Głównego Urzędu Statystycznego. Jak wyglądało zużycie nawozów mineralnych?

Obecnie mamy bardzo wysokie ceny nawozów. Tona saletry amonowej kosztuje ok. 2650 zł netto, kiedy w lipcu tego roku jej cena wynosiła według naszych informacji ok. 1250 zł, w styczniu 2021 r. – 1120 zł, a w styczniu 2020 r. – 1000 zł.

Ceny nawozów – drogo

RSM, czyli roztwór saletrzano mocznikowy 32 proc. wyceniany jest obecnie na ok. 2500 zł/t netto, w lipcu kosztował – ok. 1150 zł, w styczniu – 915 zł, a w styczniu 2020 r. – 850 zł. Nie tylko nawozy azotowe podrożały. Ale to właśnie one są najbardziej poszukiwane i potrzebne w kontekście wiosny i wpływu na wielkość plonów. Jednak rolnicy ze względu na wysokie ceny zastanawiają się nad ograniczeniem, a nawet wstrzymaniem się z zakupem nawozów. To może przyczynić się do obniżki plonów zbóż, ale też i rzepaku. Czy tak się stanie? Wiele zależy od dalszego przebiegu sytuacji na rynkach. Na razie na zwyżki cen wpływa m.in. ciągle ograniczona podaż nawozów w Europie, nadal wysokie ceny gazu, czy kwoty eksportowe w Rosji.

Tymczasem sprawdzamy jakie było zużycie nawozów w Polsce. I jak pisaliśmy na przykładzie buraka cukrowego, czasami było one zawyżane w gospodarstwach. Na pewno wiosna należy w pierwszej kolejności zbadać glebę na zawartość azotu mineralnego i wówczas dostosować nawożenie do potrzeb.

Zużycie nawozów sztucznych

W najnowszym zestawieniu przygotowanym przez GUS pt. „Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2019/2020” jest wiele tabel. My przyjrzymy się najpierw tym dotyczącym nawozów mineralnym.

Najpierw przyglądamy się sprzedaży nawozów mineralnych i wapniowych. Okazuje się, że w ciągu czterech ostatnich lat ogólna ich sprzedaż wzrosła (co widać w tabeli). Z kolei tych wapniowych drugi rok utrzymała się na podobnym poziomie, w porównaniu z rokiem 2017 i 2018 – obniżyła się.

GUS podał też zróżnicowane zużycie nawozów w sezonie 2019/2020 w poszczególnych województwach. Wynika z niego, że najwięcej zużywa się ich w województwach opolskim, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim, najmniej w podkarpackim, małopolskim i lubuskim.

Podano też bilans nawozów mineralnych w przeliczeniu na czysty składnik.