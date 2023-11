Odpowiedź na to pytanie zawsze jest obarczone dużym ryzykiem. Ale mimo to już można przewidzieć pewne sytuacje.

Dokładnie o tych zależnościach piszemy w 12 numerze Farmera, w tekście pt. Nawozowy kalejdoskop. Tutaj skupiamy się na opiniach ekspertów na temat przewidywanych cen nawozów mineralnych. Mówią nam o tym osoby, które zajmują się analizą tego rynku od lat.

Czy będą podwyżki nawozów?

- Zmiany cen nawozów w handlu światowym były w ostatnim czasie stosunkowo niewielkie – indeks cen nawozów Banku Światowego kształtował się we wrześniu br. na poziomie o ponad 30 proc. niższym od ubiegłorocznego. Wobec powyższego IERIGŻ PIB raczej ostrożnie podchodzi do ewentualnych podwyżek cen nawozów mineralnych na krajowym rynku w perspektywie najbliższych miesięcy, ale ich też oczywiście całkiem nie wyklucza – zwłaszcza w okresach skumulowania zakupów w stosunkowo krótkim czasie – uważa w rozmowie z nami Arkadiusz Zalewski, ekspert z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie.

Zwykle jednak przełom roku to czas wzmożonych zakupów nawozów przez rolników, a więc i wzmożonego popytu. - W sytuacji, w której dostawy nawozów będą niewystarczające, zwiększony popyt w pierwszej kolejności będzie się przyczyniał do wzrostu cen. A jak będzie – czas pokaże – uważa Zalewski.

Nieprzewidziane sytuacje

Taką na pewno jest wojna w Ukrainie i konflikt na Bliskim Wschodzie.

- Jakiekolwiek przewidywania sytuacji rynkowej w dłuższym okresie są moim zdaniem skazane na niepowodzenie i obarczone bardzo dużym błędem. Głównym powodem jest tu silny wpływ nieprzewidywalnych czynników politycznych. O powrocie do stabilizacji rynku, z którą mieliśmy do czynienia w okresie 2010-2019, można myśleć najwcześniej od sezonu 2024-2025 – mówi nam dr Michała Gazdeckiego z Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Co na ten temat myśli branża?

Zapytaliśmy o to przedstawiciela Grupy Azoty.

- Końcówka roku zapowiada się z niewielkimi wzrostami cen. Wpływ na to mają nadal wysokie ceny gazu i energii w Europie, wyższe niż na innych kontynentach, które determinują koszty produkcji nawozów azotowych. W nawozach wielkoskładnikowych w październiku nastąpiła posezonowa obniżka cen, którą widać w poziomie zakupów tych nawozów pod przyszły sezon – informuje nas Tomasz Cekała, dyrektor Departamentu Korporacyjnego Handlu Segmentu Agro, Grupa Azoty S.A.

Przypominamy, że Grupa Azoty zanotowała słaby kwartał. Strata spółki to efekt kilku czynników. Jednym z nich jest import taniego mocznika spoza UE. Jakie to są liczby?

- Dane z Eurostatu obejmują na razie pierwszych siedem miesięcy obecnego roku. Narastająco w każdym z nich w porównaniu z rokiem poprzednim import mocznika do Polski rósł. I tak o ile na koniec lipca ubiegłego roku wyniósł on około 380 tys. ton, to na koniec lipca roku obecnego to już około pół mln ton. Co więcej, także w kolejnych miesiącach tempo importu mocznika według wstępnych szacunków analityków rosło. Nie trzeba dodawać, że importowany mocznik konkuruje z produktem krajowym – podaje serwis WNP.pl.