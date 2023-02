Wczoraj Grupa Azoty ogłosiła, że od 1 lutego zmienia cenniki nawozów azotowych. Wprowadziła obniżki cen. Np. saletra amonowa wyceniona została na ok. 2900 zł/t netto, do tego trzeba jeszcze doliczyć 8 proc. VAT. A ile nawozy kosztują w innych częściach świata?

Już od dłuższego czasu na portalu farmer.pl informowaliśmy, że ceny nawozów na rynkach światowych są dużo niższe niż w naszych rodzimych punktach dystrybucji. Obniżyły się też znacząco ceny gazu, które zdaniem producentów stanowią nawet 80 proc. kosztów produkcji nawozów azotowych. Przypominamy, że w czasie rozpoczęcia wojny w Ukrainie cena gazu kształtowała się na poziomie 128 euro za MWh. W najwyższym monecie, a więc w sierpniu ta cena była w okolicach 350 euro. Teraz kształtuje się ona na poziomie ok. 55 euro za MWh.

Grupa Azoty podała, że zmienia cenniki zgodnie z sytuacją rynkową i dostosowuje się do niej, tylko że na świecie ceny nawozów już od jakiegoś czasu były tańsze niż u nas. Ile kosztują obecnie?

Ceny nawozów na świecie – luty 2023

Ceny nawozów spadają na światowym rynku. W ubiegłym tygodniu mocznik z dostawą w lutym kosztował tyle samo, co w maju 2021 r. – prawie 2 lata temu. Również w Europie ceny nawozów azotowych spadały.

Co jest przyczyną obniżek? Po pierwsze zmniejszająca się wartość gazu, po drugie pełne magazyny wielu producentów i dealerów. Analitycy twierdzą również, że rynek jest przepełniony i spodziewają się dalszego spadku cen nawozów.

- Najwyraźniej spadek cen nie wywoła wśród rolników gorączki zakupowej, na którą liczy branża, bo ceny mogą spaść jeszcze bardziej. Na rynku terminowym mocznik do załadunku w lutym w Zatoce Perskiej (fob) kosztował w ubiegłym tygodniu zaledwie 375 USD za tonę (ok. 1624 zł). W grudniu w tym samym miejscu ceny wciąż wynosiły 550 USD (ok. 2400 zł), a we wrześniu nieco poniżej 700 USD za tonę (ok. 3000 zł) – podaje niemiecki serwis Agrarheute.

Jak czytamy dalej, w połowie roku (23 czerwca) cena wywoławcza, po której można kupić mocznik, wynosi 350 dolarów za tonę. - Ceny gwałtownie spadły również w innych ważnych ośrodkach handlowych. Mocznik na termin lutowy w najważniejszych portach Bliskiego Wschodu również kosztuje 390 USD za tonę – po 440 USD w styczniu – podano w Agrarheute.

Po ile nawozy w Niemczech 2023 r.?

Według agrarheute.com w niemieckich portach importowych ceny mocznika kształtowały się w poprzednim tygodniu na poziomie 605 euro za tonę (ok. 2850 zł) – w porównaniu do 725 euro (ok. 3400 zł) na początku miesiąca i 780 euro (ok. 3660 zł) w grudniu. Niemieccy handlowcy pobierają średnio 565 euro za tonę (2655 zł) saletry amonowej (KAS), w porównaniu do 620 euro w grudniu i 880 euro we wrześniu.

Trzeba zauważyć, że nawowy w Niemczech sprzedawane są luzem, bez kosztów opakowań.

Jak podano dalej ceny nawozów fosforowych również słabną ze względu na słaby popyt ze strony Indii. W niemieckich portach importowych fosforan amonu (DAP) kosztuje obecnie ok. 770 euro za tonę (ok. 3600 zł), czyli o 30 euro mniej niż w grudniu i o 280 euro mniej niż we wrześniu.

Serwis cytuje Josha Linville, wiceprezesa ds. nawozów w firmie StoneX, który mówi, że dostawy nawozów z Rosji, które są kluczowe dla globalnych dostaw, spadły w zeszłym roku z powodu wojny nad Morzem Czarnym, a produkcja niektórych produktów w Chinach i Europie gwałtownie spadła, podnosząc ceny do rekordowych poziomów. Teraz ta sytuacja się odwróciła.

Powrót mocy przerobowych

Z kolei Fertilizer Week podaje w mediach społecznościowych wykres dotyczący obecnych mocy produkcyjnych w Europie, które powróciły wraz ze spadkiem cen gazu.

Podaje też indeks cen nawozów opracowany przez firmę konsultingową CRU, gdzie widać, że ceny nawozów są na poziomie z września 2021 r.