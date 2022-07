Czy wyższe ceny gazu przyczynią się do wzrostu cen nawozów? fot. Shutterstock

W maju i czerwcu ceny najważniejszych nawozów azotowych w Europie spadły. Stało się to dlatego, że rolnicy zarówno w Europie, ale też i w USA, nie byli zainteresowani ich zakupem. Nie było popytu. Poza tym, ceny gazu ziemnego również obniżyły się na początku czerwca. Teraz w lipcu cena gazu ponownie wzrosła. Jak będzie teraz?





Jak podaje serwis agrarheute.com, sytuacja ta może się diametralnie zmienić, bo istnieją obawy o transfer gazu. Producenci agrochemikaliów i nawozów ponownie mogą, tak jak w roku ubiegłym, zdecydować się na wstrzymanie produkcji lub ją ograniczyć. Jak podano dalej, takie firmy jak BASF i inne chemiczne już zaalarmowały, że dostawy nawozów mineralnych dla rolnictwa mogą być w tych okolicznościach poważnie zagrożone.

Gaz ponownie podrożał

Ceny gazu po wspomnianych wyżej obniżkach, ponownie wzrosły. W poniedziałek tj. 4 lipca rano sierpniowe kontrakty na gaz w holenderskim hubie TTF wynosiły 149 euro za MW (700 zł). Kontrakty na wrzesień przebiły poziom 151,2 euro za MW (709 zł). Przypominamy, że na początku czerwca te wartości spadły do 63 euro (296 zł) za MWh na początku czerwca. Teraz znacznie się podniosły, osiągając poziom prawie z początku marca.

- Wzrost cen gazu ziemnego w Europie okazał się również katalizatorem ponownych zakupów mocznika przez importerów, zachęcając handlowców do działania po tygodniach względnej bierności. Ceny granulatu mocznika w Afryce Północnej wzrosły zatem z 625 USD/t (ok. 2800 zł) do 740 USD/t (3330 zł) FOB pod koniec czerwca, ponieważ kupujący z Europy starali się uzupełnić zapasy - podał agrarheute.com.

Z kolei w USA cena mocznika również poszła w górę. Mocznik początkowo obniżył tam swoją wartość prawie o połowę ze szczytu w kwietniu, wynoszącego 1032 USD za t (4640 zł), do 590 USD za t (2655 zł) w połowie czerwca. Teraz na początku tego tygodnia mocznik był notowany po 723 USD za tonę (3250 zł) w Zatoce Amerykańskiej, a zatem był 133 USD (blisko 600 zł) lub 23% droższy niż dwa tygodnie wcześniej.

Znów prognozują podwyżki cen nawozów

- Wartości gazu ziemnego wpływają na ceny azotu. Nabywcy mocznika nadal pozostają na uboczu, ale przy oczekiwanym przetargu w Indiach, stłumionym popycie w Brazylii i rosnącej liczbie zamykanych europejskich zakładów azotowych, ceny powinny nadal rosnąć w lipcu – piszą analitycy nawozów z CRU na swoim blogu. 1 lipca 2022 r. cytowani przez niemiecki serwis.

Jak prognozują dalej, analitycy CRU „Ceny azotanów i siarczanów również znacznie wzrosły w tym tygodniu, do czego przyczyniły się wysokie koszty gazu ziemnego. Podczas gdy poziom amoniaku spadł ostatnio o 40 USD za tonę w USA do 960 USD za tonę (4320 zł) (CFR) przy bardzo słabym popycie, wzrost europejskich kosztów gazu powinien szybko zakłócić ten trend”.

Ceny nawozów w Niemczech w lipcu wzrosły

- Na początku lipca ceny nawozów wzrosły również w niemieckich centrach handlowych. Najważniejszy nawóz azotowy dla niemieckich rolników, czyli saletra amonowa (KAS), na początku lipca sprzedawany jest w niemieckich portach importowych za około 650 euro za tonę (3 tys. zł). To o 15 euro więcej niż pod koniec czerwca, ale i tak o 330 euro mniej (1550 zł) niż szczyt cenowy w połowie marca – podał agrarheute.com.

Co z mocznikiem? Jak czytamy dalej, ten w tym tygodniu w niemieckich portach był wyceniany na 765 euro za tonę. To o 75 euro więcej niż pod koniec czerwca. Roztwór saletrzano-mocznikowy (AHL) był notowany na niemieckich rynkach spot po prawie 635 euro (blisko 3 tys. zł), czyli o 25 euro więcej niż pod koniec czerwca.

Co ciekawe, ceny fosforanu amonu (DAP) w Niemczech pozostają na niezmienionym poziomie około 1000 euro za tonę (ok. 4700 zł). Na początku lipca na niemieckich rynkach spotowych za Korn-kali żądano 620 euro za tonę (2900 zł), tyle samo co w czerwcu.

Ile w Polsce kosztują nawozy?

Poniżej cenniki w naszym autoryzowanym punkcie skupu Agrochem Puławy. Gdzie saletra amonowa wyceniona jest na ok. 2960 zł/t, mocznik z inhibitorem na 3430 zł/t, RSM 32 proc. 2500 zł/t. Chociaż, jak informują nas rolnicy, ceny w firmach dystrybucyjnych są wyższe niż w poniższym cenniku.