Mieszkańcy ponad 1,5 tys. bloków i kamienic w całym kraju korzystają już z instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła dzięki realizacji programu Termo. Zielone instalacje OZE o mocy blisko 36 megawatów zasilą przeszło 100 tys. mieszkań w całym kraju.

Program grantów OZE będzie realizowany do połowy 2026 r. BKG w ramach programu Termo przyjmuje też wnioski na granty MZG (wsparcie na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy) oraz granty termomodernizacyjne. Nabór na wszystkie trzy typy grantów trwa.

Bilans rządowego programu Termo po pół roku funkcjonowania jest imponujący. Aż 100 tys. rodzin zyska wkrótce instalacje OZE produkujące prąd lub ciepło na ich potrzeby. Oznacza to niskie rachunki za energię i więcej pieniędzy w kieszeni. Polska odnosi sukces w budowie przydomowych instalacji na wsiach i w małych miejscowościach. Teraz idziemy na rekord w popularyzacji fotowoltaiki w średnich i dużych miastach – mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Kto może się ubiegać o granty na OZE z programu Termo?

W ramach grantu OZE o dopłaty do fotowoltaiki mogą ubiegać spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, a także samorządy mające posiadające budynki wielorodzinne. Budżet na dopłaty do inwestycji w OZE, a także w inne inwestycje zwiększające efektywność energetyczną budynków wielorodzinnych, wynosi ponad 448 mln zł.

Inwestycje będą realizowane w ramach Programu Termo oraz rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK). Środki KPO (obecnie prefinansowanie z PFR) będą uzupełnione przez Fundusz Termomodernizacji i Remontów oraz Fundusz Dopłat, zasilane przez budżet państwa i zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na jakich zasadach dotacje do fotowoltaiki z programu Termo?

Grant OZE jest przeznaczony dla właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych na zakup, montaż, budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%.

Wsparcie to 50% kosztów przedsięwzięcia netto (czyli bez podatku VAT). By zdobyć grant, nie trzeba spełnić dodatkowych warunków dotyczących np. maksymalnej wartości inwestycji. Do kosztów przedsięwzięcia wlicza się też koszt infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania instalacji OZE.

Do kiedy program Termo będzie realizowany?

Przyjmowanie wniosków zaczęło się 1 lutego 2023 roku i do tej pory wpłynęło ich 2,9 tys. z czego 1530 zakończyło się już podpisaniem umowy na dofinansowanie. Program grantów OZE będzie realizowany do połowy 2026 r.

Łączna wartość inwestycji to 196,43 mln zł, a dofinansowanie z budżetu przewidziane w zawartych umowach to 85,05 mln. Czysta energia popłynie do 105,3 tys. mieszkań, a przewidywany przyrost mocy OZE to 35,6 MW.