Jakie konsekwencje może mieć rezygnacja z nawożenia?

W obliczu horrendalnych podwyżek cen nawozów wielu rolniku rozważa całkowitą rezygnację z nawożenia roślin uprawnych. O możliwe skutki takiego scenariusza pytamy prof. dr. hab. Wiesława Szulca z Samodzielnego Zakładu Chemii Rolniczej i Środowiskowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Prof. Szulc: w 2022 roku wygrają ci, którzy w przeszłości zadbali o wysoką zasobność gleby w składniki pokarmowe.

Nawet ograniczając nawożenie, należy zachować odpowiednie proporcje azotu, fosforu i potasu.

Międzyplony wspierają zasobność gleb, lecz w ujęciu długofalowym.

Galopujące ceny nawozów mineralnych w rolnikach wywołują uzasadniony bunt. W mediach społecznościowych można przeczytać deklaracje o „bojkocie” producentów nawozów i całkowitej rezygnacji z ich zakupu w najbliższych miesiącach. „Trudno, będzie rok ekologii”, piszą rolniczy internauci.

Farmer.pl: Panie Profesorze, czy zapowiedzi zaniechania nawożenia mineralnego są dla pana, jako chemika rolnego, niepokojące?

prof. dr hab. Wiesław Szulc: Zdecydowanie tak. Obecna sytuacja na rynku może doprowadzić albo rezygnacji z nawożenia, albo bardzo niekorzystnego nawożenia niezbilansowanego, czyli stosowania jednego składnika zamiast trzech. Przewiduję, że rolnicy zrezygnują zapewne z nawożenia potasem i fosforem, pozostaną natomiast, choć zapewne w ograniczonych dawkach, przy nawożeniu azotowym. Nawożenie wyłącznie azotem doprowadzi do szybkiego zakwaszenia gleby i dalszych negatywnych tego skutków, jak np. uruchomienie glinu wymiennego, uszkodzenia systemu korzeniowego, a w skrajnych przypadków nieuzyskanie plonu z danej powierzchni. Apeluję zatem, żeby – nawet ograniczając nawożenie – zachować proporcje składników pokarmowych i nie decydować się na stosowanie tylko jednego składnika. Lepiej, by dawka była mniejsza, ale uwzględniała także fosfor i potas.

Co więcej, docierają do nas informacje z Chin o zaprzestaniu wydobycia fosforytów w przyszłym roku, tymczasem ok. 35 proc. całej światowej produkcji fosforytów i apatytów przypada na Chiny. Rolników dotknie zatem nie tylko dalsza podwyżka cen nawozów azotowych, ale i fosforowych. Ze względu na ograniczoną dostępność fosforu drożeć będą również nawozy wieloskładnikowe, a w Polsce zużycie fosforu i potasu w 75 procentach pochodzi z wygodnych nawozów NPK. Sytuacja ta odbije się na wielkości produkcji roślinnej, zdrożeje żywność, ale również pasze, co pośrednio wpłynie na wzrost cen produktów odzwierzęcych. Rok 2022 będzie drogim rokiem dla wszystkich Polaków.

Jakiej reakcji roślin uprawnych na niedostarczenie składników pokarmowych możemy się spodziewać?

Ten scenariusz należy rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Pierwszy przypadek to ci rolnicy, którzy mają wynawożone gleby i już wcześniej dbali o ich zasobność w składniki pokarmowe – wówczas, przy wysokiej zasobności gleby w składniki pokarmowe ograniczenie nawożenia na okres jednego roku nie powinno istotnie wpłynąć na plon roślin. Wiele gospodarstw niestety nie jest w tak dobrej sytuacji. Jeżeli na glebach lekkich, o niskiej zasobności, nie odnowimy stężenia pierwiastków w roztworze glebowym, spowoduje to z jeden strony znaczącą obniżkę plonu, z drugiej zaś pogorszenie ich jakości, a oba te czynniki wpływają przecież na uzyskiwaną w skupach cenę. Jako przykład reakcji roślin na zaniechanie nawożenia można podać coraz popularniejszą w Polsce kukurydzę. Jeżeli nie zaopatrzymy jej w fosfor w fazie 4-6 liści, to kolby będą słabo zaziarnione lub nie wykształcą się wcale. Potas z kolei odpowiada za gospodarkę węglowodanową roślin, od czego zależy, czy zbierzemy poślad, czy dorodne ziarno. W przypadku „żarłocznych” roślin, jak np. oleiste (rzepak czy gorczyca), ograniczone nawożenie postawi pod znakiem zapytania opłacalność ich produkcji.

Czy „rok bez nawozów” będzie rzutował na kondycję gleby?

Podobnie jak w poprzednim przypadku. Rolnicy, którzy w przeszłości zwracali uwagę na odtwarzanie zasobów glebowych i osiągnęli wysoką zasobność gleby w składniki pokarmowe, mogą na taki krótki okres zaniechać nawożenia bez większego uszczerbku. Jeśli jednak zasobność gleb w składniki nie została odtworzona, a rośliny, pobierając składniki pokarmowe, dodatkowo ją zubożą, jest to prosta droga do wyczerpania, lub, mówiąc inaczej, wyjałowienia gleby i jej stopniowej degradacji. Dodatkowo powrót do poziomu zasobności sprzed roku czy dwóch będzie generować nadprogramowe koszty w kolejnych sezonach wegetacyjnych. Problem ten będzie szczególnie zauważalny na glebach lekkich i bardzo lekkich o małych zdolnościach do sorbowania składników pokarmowych.

Jednym ze sposobów poszukiwania alternatywy dla nawozów mineralnych jest uprawa międzyplonów. Czy mogą one skutecznie zastąpić nawozy czy jest to jedynie półśrodek?

Międzyplony oczywiście spełniają niezwykle istotną rolę, lecz w ujęciu długofalowym. Odpowiednio dobrane rośliny międzyplonowe pobiorą składniki pokarmowe, które zostały wypłukane poza warstwę 0-30 cm gleby, gdzie sięga system korzeniowy roślin zbożowych, po czym wbudują owe składniki we własną masę organiczną. Po wymieszaniu międzyplonu z glebą resztki będą podlegać procesowi mineralizacji i wbudowane w biomasę międzyplonu składniki pokarmowe stopniowo uwolnią się do gleby. Na te procesy potrzebujemy jednak znacznie dłuższego czasu niż w przypadku stosowania szybko rozpuszczających się nawozów mineralnych, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że procesy mineralizacji i humifikacji przebiegają w różnym tempie w zależności od aktywności mikrobiologicznej gleby. Rolnicy, którzy wprowadzili na swoje pola międzyplon w tym roku, owszem, „odzyskają” z ich pomocą składniki pokarmowe, lecz dopiero w następnym sezonie. W 2022 roku zwyciężą ci, którzy o glebę dbali już wcześniej poprzez dopasowane do potrzeb nawożenie, jak również uprawę międzyplonów.