Jakie są ceny nawozów? – lipiec 2022 r.

Jakie są ceny nawozów lipiec 2022 r.? Fot. Shutterstock

Mimo że w najlepsze trwają żniwa, to my przyglądamy się cenom nawozów mineralnych. Lato to czas, kiedy one zwykle są najtańsze, ale w tym sezonie słowo „tanie” nie obowiązuje. Porównując lipiec 2021 a lipiec 2022, mamy przepaść cenową, a wiele wskazuje na to, że „taniej to już było”. Dlaczego?

