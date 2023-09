Bieżącą i przyszłą sytuację na rynku nawozów ocenia Hubert Kamola, ekspert Chemirolu, odpowiedzialny za obszar nawozowy w tej firmie.

W połowie września br. w Winnikach koło Nasielska miało miejsce spotkanie młodych rolników, uczestników wymiany Polska - Teksas, zorganizowane przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych. W jego trakcie poruszono m.in. temat bieżącej i możliwej przyszłej sytuacji na rynku nawozów. Głos w tej sprawie zabrał Hubert Kamola, ekspert Chemirolu, odpowiedzialny za obszar nawozowy w tej firmie.

Mocznik niestety będzie drożał

- Jeśli chodzi o mocznik, bardzo interesujące rzeczy się ostatnio dzieją. Do tej pory byłem przekonany, a w tym przekonaniu utwierdzali mnie producenci, traderzy, analizy firm handlowych funkcjonujących na świecie, że ceny mocznika się stabilizują i poziom 390-400 dolarów za tonę, to jest consensus, który będzie na rynku funkcjonował w perspektywie najbliższych miesięcy i to będzie dobra oferta, również dla polskiego rolnika. Ale wystarczył jeden weekend, zeszły weekend (spotkanie miało miejsce 13 września br. - dop. redakcji), żeby wypłynęło kilka nowych informacji, które drastycznie zmieniły tę sytuację - stwierdził Hubert Kamola.

Po pierwsze, Indie ogłosiły trzeci przetarg w tym roku, tym razem na półtora miliona ton mocznika. Jak zaznaczył ekspert Chemirolu, Indie zużywają około 33 mln ton mocznika rocznie (Polska dla porównania to ok. milion ton konsumpcji mocznika), a z tych 33 mln ton – 15 mln ton jest importowane do Indii z całego świata, w związku z tym, indyjskie przetargi elektryzują cały rynek.

- Samo ogłoszenie tego trzeciego przetargu, którego rynek się nie spodziewał, bo ostatni opiewał na około 2 mln ton (czyli relatywnie wysoko) – było zaskoczeniem - podkreślił Hubert Kamola.

Hubert Kamola, Chemirol, fot. A.Kozłowska / farmer.pl

Po drugie Chiny, które są największym producentem, a jednocześnie konsumentem mocznika (51 mln ton rocznie "konsumpcja", blisko 60 mln ton zdolności produkcyjne, ok. 57 mln ton produkcja), w tym samym czasie poinformowały, że będą miały problem z wypełnieniem zobowiązań z wcześniejszego, czyli drugiego przetargu, który się w Indiach odbył.

- Zobowiązali się dostarczyć 1,2 mln ton mocznika. Tymczasem rząd Chin zdecydował, że z uwagi na bezpieczeństwo żywnościowe, trzymanie inflacji w ryzach itp., producenci chińscy są zobowiązani do utrzymywania pewnego poziomu zapasów, które zabezpieczą potrzeby rolników na wiosnę i tym samym ograniczył wydawanie licencji eksportowych - poinformował Hubert Kamola.

Trzecia informacja, rząd Federacji Rosyjskiej zdecydował również mniej więcej w tym samym czasie, o nałożeniu i jednocześnie zwiększeniu do ponad 7% cła eksportowego na wszystkie nawozy (forma podatku od producentów, którzy korzystają ze źródeł surowcowych).

- Skutkiem tego będą oczywiście wyższe ceny i mocznik, który można było dostać na rynkach globalnych na poziomie około 390 dolarów w piątek, po weekendzie już kosztował 450-480 dolarów, w zależności od portów - zaznaczył ekspert Chemirolu.

Czwarty czynnik to taki, że UE zdecydowała o wycofaniu się z zerowej stawki celnej na mocznik importowany z krajów trzecich.

- Teraz będzie to 5-6,5%, więc oczywiście importowany produkt będzie musiał być powiększony o tę kwotę. Oddziaływać to będzie oczywiście na cały rynek UE, w tym na nasze polskie podwórko - podkreślił Hubert Kamola.

Niestety, mocznik to najważniejsza pozycja, jeśli chodzi o azot w rolnictwie - ponad 50% azotu na świecie wynika z zastosowania mocznika, przy czym Europa, ze względu na klimat i uprawy, jest bardziej zorientowana na nawozy saletrzane.

Gaz – notowania stabilizują się

Jak wiadomo z gazu produkuje się amoniak. Koszt wyprodukowania amoniaku: 90% to cena gazu. Z amoniaku produkuje się mocznik, ale by go wytworzyć potrzeba do tego CO2 technologiczne i energię w postaci elektrycznej (do maszyn) i cieplnej (do procesów chemicznych). Na szczęście cena gazu stabilizuje się.

- Poziom zapełnienia krajowych magazynów przekracza 90%, więc jest to sytuacja na plus, ale warto dodać, że magazyny w Polsce wystarczają na maksymalnie niecałe 20% rocznej konsumpcji. One są po prostu małe. Więc plus, ale nie do końca spokojny plus. Trzeba też zaznaczyć, że jest inny bardzo ważny czynnik: gaz jest tańszy, bo w całej Europie mocno siada przemysł. O tym się słyszy w wielu miejscach. Wskaźniki biznesowe mówią wyraźnie o zacięciu do inwestowania, ocena klimatu gospodarczego jest pesymistyczna - zaznaczył Hubert Kamola.

Fosfor też nie będzie tanieć

- Drugi ciekawy temat to fosfor (fosforan amonu), który w mojej ocenie, powinien - w normalnych okolicznościach - przynajmniej do października tanieć (optymalizować się). Po zakończeniu zakupów i dostaw pod kątem stosowania jesiennego w Polsce czy w Europie, było takie trochę zatrzymanie cen na poziomie 520-540 dolarów i w moim przekonaniu, te ceny powinny być korygowane wrzesień-październik-listopad i potem znów jakieś odbicie, tak przynajmniej standardowo te trendy wyglądały, natomiast stało się zupełnie co innego. Do zakupów ruszyły znów Indie, Pakistan, Bangladesz, powoli zaczęła handlować Turcja, Brazylia - przyznaje Hubert Kamola.

A do tego ostatnio doszło do nieprzewidywalnego zdarzenia - czyli trzęsienia ziemi w Maroko.

- W Maroko znajduje się 70% złóż fosforytów na świecie. Pozostałe kraje z tymi złożami, ale o marginalnym znaczeniu, to Rosja, Arabia Saudyjska, USA, Kanada i Chiny. Samo epicentrum i trzęsienie ziemi było o ok. 150 km oddalone od głównych marokańskich kopalń (jest ich cztery, ich właścicielem jest król Maroka) i fabryk, więc jednostki te nie ucierpiały zbytnio, ale cała infrastruktura logistyczna jest zaangażowana w usuwanie skutków tego kataklizmu, więc będzie to miało wpływ na płynność biznesu nawozowego - uważa ekspert Chemirolu.

Hubert Kamola podkreślił przy tym, że na dziś, marokańska produkcja fosforu jest już wyprzedana praktycznie do końca października. Sprzedaż będzie się odbywać dopiero w listopadzie, grudniu, ale już jest poustawiana kolejka zainteresowanych (wspomniane wyżej Indie, Pakistan, Bangladesz itd.).

- Moje oczekiwania, że będzie optymalizacja cen, możliwość wyjścia z atrakcyjniejszymi propozycjami dla polskich rolników spaliła na panewce, ponieważ ceny fosforu idą w górę - stwierdził ekspert Chemirolu.

Potas – musimy się zgadzać na dyktat

Potas – sytuacja wydaje się być stabilna, niestety niekorzystnie stabilna.

- Europa, a szczególnie Polska, płaci za geopolitykę i niedostępność potasu, bo my nie mamy swoich własnych źródeł. Musimy wszystko importować. Polska sprowadza rocznie 800 tys. ton tego surowca, z czego 600 tys. ton to potas standardowy, czyli pylisty do produkcji NPK, a 200 tys. granulowany do bezpośrednich aplikacji, blendów czy obtaczania - zaznacza Hubert Kamola.

Dotychczas potas był importowany z Białorusi, ale wiadomo, embargo.

- Musimy sprowadzać go z innych kierunków, ale przez to wyższe są też koszty transportu. No i niestety, musimy „zgadzać” się na dyktat pozostałych, nielicznych producentów potasu, którzy wykorzystują tę sytuację. Polska płaci za potas 400-450 dolarów, tymczasem Chiny – 307 dolarów, Indie 307-320 dolarów, Brazylia – 305 dolarów - przyznał ekspert Chemirolu.

Uczestnicy spotkania PZPRZ, Winniki koło Nasielska, fot. A.Kozłowska / farmer.pl

Tymczasem, jak podkreślił Hubert Kamola, nic nie wskazuje na to, aby – w perspektywie trzech najbliższych miesięcy - ceny zbóż w Polsce miały wzrosnąć.

- Jeśli chodzi o ceny kukurydzy – cofnęliśmy się w notowaniach o 10 lat, co jest wielkim problemem, bowiem Polska w ostatnich latach bardzo się rozwinęła, jeśli chodzi o uprawę tej rośliny, i też prognozy nie wskazują na podwyżki. Dodatkowo bardzo duży, niekorzystny dla rolników, wpływ na ceny zbóż na świecie, w tym także – rykoszetem w Polsce – ma cały czas Rosja - uważa ekspert Chemirolu.

I dodał w podsumowaniu swojego wystąpienia: