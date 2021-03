Jakie są przyczyny strat składników z nawozów?

Straty składników z nawozów mogą być spowodowane wymywaniem, procesami denitryfikacji oraz ulatniania się amoniaku. Przyczyną największych strat jest wymywanie jonów azotanowych.

Straty azotu w wyniku wymywania z gleby zależą od zawartości azotu w profilu glebowym, ilości opadów atmosferycznych, zwięzłości gleby oraz braku bądź występowania okrywy roślinnej. Zawartość azotu w glebach mineralnych waha się od 0,02 do 0,35 proc., zaś w glebach organicznych od 1 do 4 proc. Szacuje się, że całkowita ilość azotu zawartego w 10-centymetrowej wierzchniej warstwie gleby mineralnej na powierzchni ha wynosi średnio ok. 3,2 t. W glebie azot występuje głównie w związkach organicznych. Jedynie niewielki odsetek (1 do 5 proc.) ogólnej zawartości azotu w glebie przypada na formy mineralne. Są to formy od najbardziej zredukowanych, czyli amoniaku (NH3) i jonów amonowych (NH4+), poprzez azot cząsteczkowy (N2), do najbardziej utlenionych – azotynu (NO2-) i azotanu (NO3-). Azot azotanowy występuje głównie w roztworze glebowym i wraz z wolnymi jonami amonowymi stanowi aktywną frakcję azotu w glebie. Ruchomą frakcję azotu stanowią jony amonowe sorbowane wymiennie oraz azot podatnej na rozkład glebowej substancji organicznej i resztek pożniwnych.

Ubytek poprzez wymywanie

Strata azotu poprzez wymywanie dotyczy postaci azotanowej, gdyż ta nie jest wiązana w glebie fizycznie ani chemicznie. Podlega jedynie wiązaniu biologicznemu. Podstawowym warunkiem wystąpienia strat N jest na tyle wysoka zawartość wody w glebie, że pozwala na swobodny transport azotanów do wód gruntowych. Wymywanie azotu z gleby zależy także od:

dawki i rodzaju nawozu azotowego,

rodzaju gleby (skład granulometryczny, typ gleby, pH),

ilości opadów atmosferycznych,

agrotechniki i sposobu użytkowania gleby,

gatunku uprawianej rośliny.

Zagrożenie wymywaniem azotanów występuje w półroczu zimowym. W okresie letnim dominuje proces parowania (z gleby, roślin) i woda podsiąka z głębszych warstw ku powierzchni, stąd utrata N jest minimalna. W tym okresie straty azotu w wyniku wymywania występują tylko w sytuacji nawalnych deszczy lub długotrwałych opadów.

Ulatniający się azot

Znaczne straty azotu zachodzą, gdy ma on formę gazową w postaci N2O i NO. Produkty te powstają w procesie denitryfikacji. Pierwszym jego etapem jest redukcja azotanów do azotynów, natomiast dalsze etapy mogą mieć różny przebieg w zależności od warunków, dlatego ostateczne produkty są również zróżnicowane.

Azotyny mogą być redukowane do amoniaku (NH3), czyli podlegają procesowi o przeciwnym kierunku przebiegu w stosunku do nitryfikacji. Większość powstałego wówczas NH3 zużywają bakterie do budowy własnego białka. W wyniku rozkładu azotynów mogą także uwalniać się tlenki azotu (N2O i NO) lub wolny azot cząsteczkowy, powodując straty azotu z gleby wskutek jego ucieczki do atmosfery.

Denitryfikacja jest procesem beztlenowym, sprzyja jej stan nadmiernego uwilgotnienia gleby. W glebach utrzymywanych w dobrej kulturze denitryfikacja raczej nie zachodzi, zwłaszcza w powierzchniowych warstwach.

Jakie są sposoby ograniczenia strat azotu mineralnego z gleby?

W ogólnej ilości całego wymytego azotu z gleby 15 proc. pochodzi z nawozów mineralnych, a reszta przypada na azot glebowy. Zagrożony wymyciem jest przede wszystkim azot mineralny pozostały w glebie jesienią po wczesnym zbiorze roślin uprawnych. Przy późnym zbiorze temperatura gleby nie sprzyja już szybkiej mineralizacji, przez co proces ten odłożony jest w czasie do wiosny. Z tego samego powodu straty składników (w tym azotu) z przyoranych nawozów organicznych bądź naturalnych są bardzo ograniczone.

Zatem podstawowym sposobem ograniczenia strat azotu mineralnego z gleb uprawnych w okresie jesiennym jest utrzymanie w nich minimalnej jego zawartości do czasu wiosennych siewów. Innym rozwiązaniem jest uwstecznienie azotu mineralnego poprzez wprowadzenie do gleby resztek roślinnych o szerokim stosunku węgla do azotu, czyli nierozsiewanie na nie nawozu mineralnego. Rozwiązaniem ochronnym są również rośliny poplonowe (...).

