Jak wynika z komunikatu prasowego, Grupa Kapitałowa Grupa Azoty ZAK S.A. odnotowała w II kwartale 2023 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 586 mln zł, wynik netto na poziomie minus 115 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 22 proc.

Jak się okazuje, w ujęciu narastającym w I półroczu 2023 r. Grupa Kapitałowa Grupa Azoty ZAK S.A. wygenerowała 1,25 mld zł przychodów ze sprzedaży, minus 284 mln zł zysku netto i minus 261 mln zł wyniku EBITDA.

- Osiągnięte wyniki finansowe podlegały w dalszym ciągu silnej presji popytowo-podażowej i kumulacji niekorzystnych czynników rynkowych dla wszystkich producentów europejskiej branży nawozowo-chemicznej – podała spółka.

Jak wynika z raportu, Segment Agro w I półroczu osiągnął przychody na poziomie 649 mln zł (284 mln zł w II kwartale). Z uwagi na niską aktywność zakupową producentów rolnych nastąpił spadek sprzedaży nawozów. Wypracowana w I półroczu 2023 marża EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie minus 23 proc.

Na ten temat wypowiedział się przedstawiciel firmy.

- Ograniczony popyt w poszczególnych segmentach spowodował, że w II kwartale, jak również w całym I półroczu br. Grupa Azoty ZAK – podobnie jak pozostali europejscy producenci branży nawozowo-chemicznej – dostosowywała poziomy produkcji do bieżącego zapotrzebowania. Kluczowym czynnikiem wpływającym na spadek popytu był bezcłowy import na rynek europejski produktów m.in. z krajów azjatyckich, w których producenci nie są zobligowani do ponoszenia wysokich kosztów polityki klimatycznej. Pod koniec drugiego kwartału w obszarze nawozowym podjęliśmy decyzję o ogłoszeniu cen wykupu dla towarów znajdujących się w przechowaniu, co pozwoliło uzyskać zwiększoną sprzedaż ilościową i wartościową. Aktualnie dostrzegamy pozytywne sygnały z rynku sugerujące odbicie popytu i zwiększanie aktywności zakupowej w segmencie Agro. W Segmencie Oxoplast prognozowana wcześniej poprawa sytuacji rynkowej w Europie nie nastąpiła - region europejski pozostawał najdroższym kosztowo regionem w stosunku do producentów z Azji i USA. Ograniczało to możliwości dla sprzedaży eksportowych. W II kwartale spółka kontynuowała realizację inwestycji w ramach Nowej Koncepcji Energetycznej, w tym m.in. budowę kotłowni szczytowo-rezerwowej oraz kompresorowni tlenowej, co pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej wpływającej na konkurencyjność Grupy Azoty ZAK na poszczególnych rynkach produktowych - ocenia Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A., wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A.