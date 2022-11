- Wszystko zależy od tego, jaką mamy zasobność gleby w te wymienione składniki na których rolnicy chcą oszczędzać. Ale trzeba mieć świadomość, że w Polsce zdecydowana większość gleb użytkowanych rolniczo powstała z utworów piaszczystych, które charakteryzują się tym, że są naturalnie ubogie w składniki pokarmowe, a do tego jeszcze sukcesywnie się zakwaszają. Tak naprawdę to wszystko zależy od tego, czy to jest pierwszy drugi, czy może kolejny rok oszczędności – tłumaczył złożoność zagadnienia prof. Szczepaniak.