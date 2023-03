Dzisiaj pojawił się komunikat prasowy Grupy Azoty, która zaznaczyła, że od 17 marca obniża drastycznie ceny nawozów azotowych i wieloskładnikowych w swojej autoryzowanej sieci dystrybucyjnej. Znamy już cenniki.

Cennik Agrochem Puławy, czyli autoryzowanego dystrybutora nawozów Grupy Azoty, stał się swoistym papierkiem lakmusowym cen nawozów w Polsce. Publikowany jest on cyklicznie od października 2021 r. i zwykle kształtuje ceny w innych punktach sprzedaży. Dla jednych jest to transparentne działanie, dla innych ingerowanie w rynek. Ale mimo różnych głosów należy przyznać, że zawirowania i nadużycia się trochę zmniejszyły, od czasu jego ukazywania się. Dlatego rolnicy i branża żywo patrzą na ten cennik. Tym razem nie jest inaczej.

Nowy cennik nawozów azotowych – 17 marca 2023 r.

Grupa Azoty dzisiaj ogłosiła, że obniża znacząco ceny swoich nawozów dostosowując się do warunków rynkowych. Te rzeczywiście się zmieniły m.in. z powodu znacznie niższych cen gazu czy spadku cen na rynkach światowych. Zmniejszył się też popyt na nawozy o czym wielokrotnie pisaliśmy na farmer.pl.

Czy zapowiadane obniżki naprawdę są tak znaczące?

Poprzednio saletra amonowa kosztowała netto 2900 zł, mocznik z inhibitorem ok. 2960 zł, a RSM 32 proc. – ok. 2540 zł za tonę netto. Ile kosztuje w nowym cenniku z 17 marca? Otóż saletra amonowa wyceniona jest na ok. 2280 zł, mocznik z inhibitorem na 2960 zł, a RSM 32 proc. na 1962 zł. Cennik poniżej.

źródło: Agrochem Puławy

Nowy cennik nawozów wieloskładnikowych – 17 marca 2023 r.

Zmienił się też cennik nawozów NPK. Poprzedni z grudnia 2022 r. to ceny: Polifoska 5 – 4080 zł, Polifoska 8 – 4490 zł, a Super Fos Dar 40 ok. 3800 zł. Ile kosztują w marcu 2023 r.? W nowym cenniku, który zamieszczony jest poniżej te same nawozy kosztują średnio: Polifoska 5 – 3530 zł, Polifoska 8 – 3950 zł, a Super Fos Dar 40 ok. 3800 zł.