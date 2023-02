Pojawił się nowy cennik autoryzowanego dystrybutora Grupy Azoty, czyli spółki Agrochem Puławy. Obowiązywać on będzie od 25 lutego br. Jak on się zmienił względem poprzedniego cennika? Jak się okazuje niewiele. Podrożał tylko RSM.

Obecnie obowiązujący cennik Grochem Puławy został opublikowany 17 lutego 2023 i będzie obowiązywał do 24 lutego.

Nowe ceny nawozów będą obowiązywały od 25 lutego do odwołania.

W najnowszym cenniki Agrochemu cena saletry amonowej się nie zmieniła. Podobnie cena mocznika, siarczanu amonu a także saletrosanu i saletrzaku

Zmiany dotyczą natomiast ceny RSM.

Według danych IMGW-PIB nadal tylko w 10 województwach i kilkudziesięciu powiatach można stosować azot w oziminach. Na rozszerzenie o kolejne regiony nie pozwala obecna pogoda, a dokładniej przygruntowe przymrozki, które paradoksalnie pomogły by w sprawnym rozsiewie nawozów i dały możliwość aby wyjechać na pola ciężkim sprzętem bez ryzyka zniszczenia struktury, czy wytworzenia głębokich kolein.

Wielu rolników jeszcze nie ma zakupionych środków produkcji na sezon i z niecierpliwością patrzą na zmiany na rynku nawozów. Tym bardziej, że na początku lutego zanotowano w cennikach Grupy Azoty wyraźne obniżki, które wpływają na decyzje i zachowanie się cen w obrocie handlowym.

Co mówi nowy cennik Agrochem Puławy?

Obecnie do jutra (24 lutego) obowiązujący cennik Agrochem Puławy został opublikowany 17 lutego. Jak porównujemy oba cenniki okazuje się, że cena saletry amonowej się nie zmieniła. Podobnie cena mocznika, siarczanu amonu a także saletrosanu i saletrzaku jest taka sama jak na poprzednim cenniku. Zmiany dotyczą natomiast RSM-u. Każdy z oferowanych przez Grupę Azotu produktów podrożał (w zależności od rodzaju RSM i zamawianej ilości) o około 60 zł. Podane poniże ceny są to ceny netto. Poza tym obejmują one transport do 100 km od miejsca załadunku, powyżej doliczana jest indywidulanie dopłata transportowa.Ceny nawozów wieloskładnikowych nie uległy zmianie od 21 grudnia 2022 r.

Nowy cennik Agrochem Puławy obowiązuje od 25 lutego