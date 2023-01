Kiedy będzie można wyjechać z azotem w pola? Rolnicy chcą jak najszybciej to wiedzieć!

Konferencja Kierunek Innowacja, Barczyzna 10.01.2023r.; Fot. AK

W tzw. Programie azotanowym zaproponowano zmiany w Rozporządzeniu. Prawdopodobnie to już nie data w kalendarzu, a warunki temperaturowe będą decydować o możliwości zasilenia azotem ozimin. Jak jednak należy interpretować zaproponowane zmiany? Kiedy zostaną one oficjalnie zatwierdzone i ogłoszone? O to pytali rolnicy podczas Konferencji: Kierunek Innowacja, która odbyła się wczoraj w miejscowości Barczyzna (woj. wielkopolskie).

Kiedy będą zatwierdzone zmiany do tzw. programu azotanowego? Czy będziemy mogli wreszcie stosować azot na przedwiośniu według potrzeb, a nie sztywno ustalonej daty, jaką jest dzień 1 marca? Tego jeszcze oficjalnie nie wiemy. Wszystko jednak idzie w dobrym kierunku, gdyż wkrótce powinny być ogłoszone zmiany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 lipca 2018 r. a dokładnie w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Czytaj więcej Program azotanowy do aktualizacji. Czy zmieni się termin wiosennego nawożenia? W przygotowanym projekcie tego Rozporządzania, wprowadzono bowiem zapisy dotyczące między innymi zastosowania elastycznego wiosennego terminu nawożenia. Nowy przepis mówiłby o możliwości dopuszczenia stosowania nawozów azotowych we wcześniejszym terminie. Jako termin rozpoczęcia stosowania nawozów azotowych mineralnych oraz płynnych i stałych nawozów naturalnych zaproponowano datę przejścia średniej dobowej temperatury powietrza przez próg 3 °C - dla ozimin oraz 5 °C dla pozostałych gatunków. Projekt Programu działań został przyjęty przez Radę Ministrów a następnie został zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w celu przeprowadzenia uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych. Uwagi i opinie do dokumentu były zbierane do 18 listopada 2022 r. Wkrótce należy się spodziewać, że zostaną ogłoszone zmiany w Rozporządzeniu. Na te decyzje czekają rolnicy, ale także i domagają się tego eksperci. W czasie konferencji, zagadnienie to było tematem rozmowy żywnie prowadzonej podczas przerwy pomiędzy rolnikami a prof. Witoldem Szczepaniakiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zagadnienie to także ekspert poruszył w swoim wykładzie w kontekście efektywności zarządzania azotem. Dyskusje na tematy kontrowersyjne toczyły się głownie w czasie przerw kawowych Fot. AK Zarówno naukowiec jak i zgromadzeni wokół eksperta rolnicy zgodnie twierdzili, że w ogólnym rozrachunku, ten sztywny zapis (czyli stosowanie azotu po 1 marca) był bardzo krzywdzący nie tylko dla środowiska, ale także dla kieszeni rolnika. Ich zdaniem na przestrzeni 5 lat obowiązywania programu azotanowego za każdym razem data ta była ograniczająca w kontekście efektywnego zarządzania azotem wprowadzonym w postaci nawozów. Szczególnie dotyczyło to rolników z południowo-zachodnich regionów, gdzie z jednej strony wegetacja rusza najwcześniej a z drugiej strony jak w przypadku Wielkopolski praktycznie co roku mamy mają oni do czynienia z suszą glebową. Czy jednak zaproponowane zmiany rozwiążą problem? O komentarz w czasie Konferencji zapytaliśmy prof. Witolda Szczepaniaka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. - Ustalone sztywne terminy na przestrzeni lat obowiązywania tych przepisów się nie sprawdzały (…). Czy zaproponowana nowelizacja ustawy coś zmieni? Zobaczymy w praktyce (...). Obawiam się trochę tego zapisu, który uzależnienia aplikację od temperatury. Mianowicie przykładowo w marcu lub na początku lutego będą niższe temperatury, które nie pozwolą rolnikowi aplikować azot, ale rolnik mógłby wykorzystać takie warunki pogodowe i wjechać w pole rozsiewaczem. I w takim przypadku może się okazać, że coś co miało przyspieszyć aplikacje, ponownie będzie ograniczające – mówił prof. Szczepaniak. Zdaniem profesora Szczepaniaka kluczowe okażą się ostateczne zapisy w Rozporządzeniu, na które wszyscy z niecierpliwością czekamy. Zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu konferencji regionalnych Farmera! ✍ Ślęza (województwo dolnośląskie) 12 stycznia 2023

