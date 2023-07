Polecane jest na gleby zakwaszone i jednocześnie ubogie w ten cenny makroelement. Dlaczego warto je stosować? Ile kosztuje?

Wielkimi krokami zbliżają się żniwa, po których warto rozważyć zastosowanie wapna na ściernisko. Stosowanie nawozów wapniowych w tym terminie pozwoli nie tylko wykorzystać ich potencjał w zakresie podniesienia odczynu gleby i polepszenia rozkładu resztek pożniwnych, lecz także zachować bezpieczny odstęp czasowy od nawożenia i siewu rośliny następczej.

Podniesienie pH gleby poprzez wapnowanie to przede wszystkim optymalizacja kosztów w gospodarstwie. Pozwala na lepsze wykorzystanie nawozów i środków ochrony roślin, a więc na większą efektywność mniejszych dawek. Z tego względu wapnowanie powinno być zabiegiem priorytetowym. Zastosowanie wapna magnezowego pozwala z kolei łatwo dostarczyć składników pokarmowych, w który ubogie są polskie gleby.

Zakwaszenie gleb a wapnowanie

Udział gleb kwaśnych wynosi w Polsce blisko 60 proc. Od 35 proc. w województwie opolskim, aż do 76 proc. w woj. podkarpackim. Gleby Polski należą do najbardziej zakwaszonych w Europie. Zużycie wapna nawozowego w skali kraju zaspokaja rocznie zaledwie 1/3 faktycznego zapotrzebowania wynikającego z odczynu gleb. W niektórych województwach średnie zużycie wapna wynosi zaledwie kilkadziesiąt kilogramów na hektar, podczas gdy dawki wapnowania podawane są w tonach. Warto pamiętać, że wapnowanie to niezbędny wydatek, a także inwestycja, z której korzyści będziemy czerpać przez kilka następnych lat.

Spadający odczyn gleby to naturalne zjawisko zachodzące w glebie, uwarunkowane czynnikami środowiskowymi. Na gruntach rolnych proces ten jest natomiast potęgowany. Zniwelowanie zakwaszenia spowodowanego samym tylko nawożeniem azotowym wymaga 1,5-2 kg CaO na każdy kilogram wniesionego na pole azotu.

Skutki zbyt niskiego pH to przede wszystkim spowolnienie wzrostu i rozwoju roślin czy słabsze wykorzystanie nawozów, a w konsekwencji mniejsze plony. Warto pamiętać, że ograniczenie dostępności składników pokarmowych dotyczy również tych znajdujących się już w glebie oraz dostarczanych w nawozach organicznych (...).