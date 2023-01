Co z dostępnością nawozów, fot. TK

Za nami dwie pierwsze konferencje Farmera z cyklu „Kierunek Innowacja” w Wielkopolsce i Dolnym Śląsku. W lutym zapraszamy Państwa na dwie kolejne, tym razem na Pomorze i Lubelszczyznę. Czego dowiedzieliśmy się o rynku nawozów od specjalistów? Więcej w wideo poniżej.

Podczas naszych konferencji niezmiennie będziemy podejmować tematy ważne i bieżące m.in. Jak zmniejszyć koszty nawożenia azotowego nie tracąc na wydajności? To pytanie było jednocześnie tematem jednej z prelekcji, którą wygłosili przedstawiciele firmy Agrosimex. Zapytaliśmy też o sprzedaż nawozów, podsumowanie roku 2022, ale i przewidywania na rok 2023.

- Rynek jest bardzo rozchwiany. Decyduje o tym przede wszystkim cena, ale również i dostępność wszystkich nawozów. Rok 2022 to dla nas bardzo udany rok. I może mniej tutaj chodzi o ilości, ale o wywiązanie się ze wszystkich kontraktów, o dostarczenie nawozów naszym kontrahentom – mówił nam dr inż. Tomasz Piotrowski z Działu Nawozów z Agrosimex.

Przypomniał trudną sytuację geopolityczną, która odbiła swoje piętno na rolnictwu i na rynku środków do produkcji i płodów rolnych. Duży wpływ na to miały ceny gazu, które bardzo dynamicznie się zmieniały na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Na początku roku, jak mówi nasz rozmówca, pojawiły się też problemy z dostępnością nawozów, przede wszystkim tych azotowych.

- Rolnicy z dosyć dużą dozą niepewności podchodzą do zamówień, ze względu na to, że nie wiedzą co się stanie – powiedział dr inż. Piotrowski.

Cała rozmowa w wideo poniżej.