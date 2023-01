Podczas konferencji Farmera w Ślęzy na Dolnym Śląsku 12 stycznia prelegentem była Iwona Janda-Malina z Agrosimex. Zapytaliśmy ją wprost, gdzie szukać oszczędności w sytuacji tak drogich środków produkcji, jakimi są nawozy.

Przypominamy, że wkrótce ma obowiązywać rozporządzenie, które już nie 1 marca wyznaczy czas możliwości wjazdu w pole z nawożeniem azotowym, a zależne to będzie od temperatury. Ma to być możliwe, jeśli nastąpi przejście średniej dobowej temperatury powietrza przez kolejne pięć dni, przez próg 3°C (w przypadku roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych) lub przez próg 5°C (w przypadku pozostałych roślin).

Inny termin nawożenia

- Rolnicy czekają na to by termin wjazdu z azotem uelastycznić od warunków pogodowych, żeby sztywno nie trzymać się kalendarza. Mamy nadzieję, że w najbliższych dniach będzie to jasne. W grudniu mieliśmy dosyć mocny atak zimy. Zwłaszcza w południowo-wschodniej części Polski mieliśmy sporo śniegu, co troszkę podratowało sytuację, bo wody nadal w profilach glebowych mamy bardzo mało. Ewidentnie wówczas wegetacja stanęła, ale już przełom roku był bardzo ciepły – powiedziała nam Iwona Janda-Malina.

To zmieniło sytuację. W rzepaku zaobserwowano w styczniu naloty chowaczy. Azot będzie potrzebny wcześnie. Jego cena jest nadal bardzo wysoka. Kilkukrotnie wyższa niż średnia z ubiegłego wielolecia, stąd też powód by szukać oszczędności.

Poszukiwane oszczędności w nawożeniu

- Agrosimex jest pionierem wprowadzania produktów biologicznych, które zawierają bakterie wiążące azot atmosferyczny i oddające go roślinom w formie amonowej. To jest opcja by optymalizować koszty nie tracąc na wydajności. Mam tutaj na myśli preparat Rhizosum N plus, który odpowiednio zastosowany zagwarantuje nam w łanie wyższą podaż azotu, co najmniej o 50 kg. Jest to azot zdecydowanie tańszy niż ten z nawozów mineralnych – mówiła farmer.pl Janda-Malina.

Jednocześnie zaznaczając, że nie namawia rolników do odchodzenia od tradycyjnej technologii.

Więcej w wideo poniżej.