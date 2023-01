Jak zmniejszyć koszty nawożenia azotowego nie tracąc na wydajności? to tytuł prelekcji przedstawicieli firmy Agrosimex podczas cyklu regionalnych konferencji Farmera „Kierunek Innowacja”. Jak to zrobić w praktyce?

To pytanie zadaliśmy też w rozmowie wideo dr inż. Tomaszowi Piotrowskiemu z Działu Nawozów z Agrosimex, który obecny był w Barczyznie w Wielkopolsce. Przedstawiciel wymienił tutaj produkt Rhizosum N Plus, który ma w swoim składzie bakterie asymilujące azot atmosferyczny. Jak to podkreślił, jest to odpowiedź firmy na kilka aspektów sytuacji rynkowej, ale nie tylko.

- Po pierwsze tego co dzieje się na rynku nawozów azotowych, gdzie ceny są niestabilne i w porównaniu do poprzednich lat są zdecydowanie wyższe. Rolnik szuka optymalnych, innowacyjnych rozwiązań żeby obniżyć koszty nawożenia przy ustabilizowanej, nadal powtarzającej się wydajności produkcji roślinnej. To jest podstawowy aspekt z naszego punktu widzenia. Dodatkowo jest to też, że staramy się dostosowywać do całej legislacji jeśli chodzi o UE – mówił w rozmowie z farmer.pl dr inż. Tomasz Piotrowski.

Czyli w skrócie tych wszystkich wymogów, które stawia przed rolnictwem Europejski Zielony Ład i program azotanowy. Kolejny aspekt to chęć udostępnienia rolnikom nowych, innowacyjnych metod optymalnego zaopatrzenia rośliny.

- Ten kto para się chemią rolną czy nawożeniem wie, że niestety konwencjonalne nawożenie obarczone jest sporym błędem jeśli chodzi o pokrycie zapotrzebowania rośliny, którą produkujemy na polach, a tym co mamy w technologii. Nawożenie azotowe oparte na nawozach mineralnych obarczone jest błędem spowodowanym stratami składnika pokarmowego. My staramy się wprowadzać takie produkty, które będą je niwelować – wyjaśnia Piotrowski.

Więcej w wideo poniżej.

