I właśnie o to wspieranie nawożenia zapytaliśmy Łukasza Wieczorka z Corteva. Ale też o podsumowanie roku 2022 r. i decyzji zakupowych naszych farmerów, a także plany na przyszłość.

- Kiedy my wprowadzaliśmy swój produkt biologiczny na bazie Methylobacterium symbioticum na rynek, to proszę nie kojarzyć, że on się pojawił wywołany koniunkturą, my stosowaliśmy go bardzo długo w Europie i także Polsce. Żeby móc go zweryfikować, czy ten produkt jest godny uwagi. Akurat zbiegło się to w czasie, kiedy nawozy były droższe. I uważam, że ten produkt naprawdę zdał egzamin. Mamy bardzo dobry feedback (red. Informacja zwrotna), że ten produkt pozwolił zbilansować nawożenie. Trzeba pamiętać, że są to produkty biologiczne. To jest żywy organizm. I też trzeba się tego produktu nauczyć – mówił nam Wieczorek.