Ciekawą alternatywą dla nawozów mineralnych i coraz trudniej dostępnego obornika jest kompost. Doskonały nawóz organiczny, o bardzo dobrym składzie, popularny szczególnie w rolnictwie ekologicznym i ogrodnictwie. Dlaczego warto stosować kompost? Ile kosztuje obecnie taki nawóz?

Kompost na skalę przemysłową powstaje zazwyczaj w przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką odpadami.

Wytwarzany jest ze ściętej trawy, liści czy rozdrobnionych gałęzi.

Koszt zakupu jest często zależny od wielkości zamówienia, a przy większych ilościach cena za tonę bywa bardzo atrakcyjna.

Jeśli tylko problemem nie będzie koszt transportu na pole, kompost może być ciekawym rozwiązaniem, wnoszącym nie tylko składniki pokarmowe, ale i materię organiczną. Ile kosztuję tona kompostu. Sprawdzamy na podstawie informacji zebranych od kilku firm trudniących się ich produkcją. Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

Właściwości i skład kompostu

Proces kompostowania jest znany od wieków, często stosowany w przydomowych ogródkach. Jego sprawne prowadzanie na dużą skalę wymaga specjalistycznego wyposażenia, pozwalającego kontrolować temperaturę, wilgotność czy dostęp powietrza, a także rozdrabniać i mieszać biomasę, wspomagając jej rozkład. Gotowy kompost ma odczyn obojętny. Wnosi na pola dużą dawkę cennej materii organicznej bogatej w makro- i mikroelementy. Poprawia stosunki wodno-powietrzne i strukturę gleby, rozluźniając gleby ciężkie, a w lekkich zatrzymując wodę.

W kwestii składu wiele zależy od zastosowanych substratów i przebiegu samego procesu kompostowania, a więc w praktyce, ilu producentów, tyle różnych kompostów. Zalecana dawka wynosi zazwyczaj do 20 t/ha co roku lub większą ilość co 3-4 lata. Producenci podkreślają konieczność wymieszania nawozu z wierzchnią warstwą gleby na głębokość około 10-15cm.

Warto pamiętać, aby większe ilości nawozu zamawiać z wyprzedzeniem, gdyż jest on produkowany w miarę dostępności materii organicznej, a poza sezonem prac na terenach zielonych dostępność może być ograniczona.

Przykładowe oferty producentów kompostu

Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku

W ofercie firmy z Leżajska możemy znaleźć kompost sygnowany nazwą „Komwit”. Zawiera on 7 kg/t azotu, 8 kg/t P2O5 i 3 kg/t K2O. W uprawach polowych producent zaleca stosowanie 30-40 t/ha co 4 lata. Jeśli chodzi o cenę, ta zależy od wielkości zamówienia. Do 10 ton kompostu to koszt 52 zł/t, 10-50 ton kosztuje 48 zł/t, 50-100 ton to 43 zł/t, 100-200 odpowiednio 38 zł/t, 200-1000 ton 32 zł/t, a powyżej 1000 ton cena jest ustalana indywidualnie.

Zarząd Gospodarowania Odpadami w Łodzi

ZGO w Łodzi oferuje kompost pod nazwą „Próchniaczek”. Producent deklaruje skład na poziomie 5kg/t azotu i 3kg/t K2O oraz analizy chemiczne przeprowadzone przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Kompost jest zalecany w dawce 40-60 t/ha raz na 3-4 lata. Cena zależna jest od wielkości zamówienia. Do 1 tony wynosi 75,60 zł/t, 1-20 ton to koszt 70,20 zł/t, 20-100 ton kosztuje 64,80 zł/t, a powyżej 100 ton 54,00 zł/t.

Ekosystem Wrocław

W ofercie firmy z Wrocławia możemy znaleźć kompost sygnowany nazwą „E-kompost”. Zawiera on 7 kg/t azotu i 7 kg/t K2O. W uprawach polowych producent zaleca stosowanie 20 t/ha co roku lub 40 t/ha co 2-3 lata. Jeśli chodzi o cenę, ta zależy od wielkości zamówienia. Do 15 ton kompostu to koszt 97,20 zł/t, 15-50 ton kosztuje 86,40 zł/t, 50-250 ton to 75,60 zł/t, a powyżej 250 ton odpowiednio 70,20 zł/t.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy

ZGK w Morawicy oferuje kompost pod nazwą „Kompost Brzeziński”. Producent deklaruje skład na poziomie 5kg/t azotu, 5 kg/t P2O5 i 5 kg/t K2O. Kompost jest zalecany w dawce do 17,6 t/ha co 2 lata. Cena wynosi 75,60 zł/t.