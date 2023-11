W dnach 9-10 listopada byliśmy obecni na konferencji pasowej organizowanej przez firmę Chemirol. Wydarzenie uczciło drugą rocznicę wprowadzenia na polski rynek przez Chemirol preparatu BlueN, produkowanego przez firmę Corteva. Jakie efekty daje stosowanie BlueN? Jakie są opinie zaproszonych rolników?

Firma Chemirol jest wywodzącym się z Mogilna w woj. kujawsko-pomorskim ogólnopolskim dystrybutorem środków produkcji i usług dla rolnictwa. W ofercie znajdziemy szeroki wybór materiału siewnego, nawozów, środków ochrony roślin czy pasz, ale też skup płodów rolnych czy szeroko pojęte doradztwo rolnicze. Z kolei firma Corteva jest globalnym producentem środków ochrony roślin czy produktów biologicznych, jak choćby wspomniany BlueN.

Niezależne doświadczenia polowe

Ciekawym elementem konferencji było przedstawienie wyników polskich i europejskich doświadczeń, prowadzonych przez niezależne instytucje badawcze. Pozwoliły one przyjrzeć się nie tylko skuteczności BlueN, ale też wpływowi różnych dawek nawozów mineralnych na plonowanie roślin uprawnych, a warto na wstępie dodać, że nie zawsze więcej nawozu to większy plon. Badania prowadzone były między innymi przez IHAR, COBORU, IOR czy uczelnie rolnicze.

Przytoczone zostały m.in. tegoroczne wyniki plonowania rzepaku ozimego odmiany Dominator w miejscowości Nowa Wieś Ujska w woj. wielkopolskim. Na części pola, gdzie zastosowane zostało nawożenie mineralne w łącznej dawce 184 kg/ha N, udało się zebrać 4,61 t/ha rzepaku. Z kolei w miejscu, gdzie dawka azotu wyniosła 150 kg/ha, a dodatkowo zastosowany został BlueN w ilości 0,33 kg/ha, plon rzepaku wyniósł 5,03 t/ha. Podobne przykłady mogliśmy śledzić w innych lokalizacjach i innych gatunkach, jak pszenica ozima, jęczmień jary, kukurydza, ziemniak czy burak cukrowy.

Konferencja Chemirol, fot. Maciej Sacha

Jeszcze ciekawiej wyniki badań prezentują się, gdy mamy do czynienia z większą ilością wersji nawożenia. Taką sytuację mogliśmy oglądać w przypadku tegorocznego jęczmienia jarego z miejscowości Słupia Jędrzejowska w woj. świętokrzyskim. Przy dawce nawożenia azotowego na poziomie 68 kg/ha, udało się zebrać 8,07 t/ha. Zastosowanie większej dawki, 102 kg/ha N spowodowało wzrost plonu jęczmienia do 8,27 t/ha. Okazuje się jednak, że zdecydowanie lepszy wynik dała mniejsza dawka azotu, 68 kg/ha, ale w połączeniu z BlueN w ilości 0,33 kg/ha, co pozwoliło uzyskać 8,90 t/ha jęczmienia jarego. Zaprezentowane zostały również podobne przykłady z innych gatunków i innych lokalizacji, w tym zagranicznych, jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania.

BlueN – rekomendacje stosowania

Podczas konferencji odświeżone zostały rekomendacje stosowania BlueN. Dwa lata na rynku to wiele cennych doświadczeń, których efekty zostały uwzględnione. Przedstawione zostały następujące podstawowe zasady stosowania:

Rośliny są w trakcie wegetacji – podczas wzrostu wydzielają metanol, który jest paliwem dla pożytecznych bakterii,

Temperatura powietrza w ciągu dnia powyżej 5°C,

Nie występują nocne przymrozki bezpośrednio po zabiegu,

Jeżeli temperatura powietrza w ciągu dnia przekracza 25°C, zabieg wykonać wieczorem lub rano.

Co ważne, przygotowana została lista kompatybilności, a więc zbiór substancji, z którymi bezpiecznie można mieszać BlueN bez utraty skuteczności zabiegu. Przyjmuje się zasadę, że im szybciej preparat zostanie zastosowany, tym lepiej, gdyż pożyteczne bakterie mają wiecej czasu na działanie. Przedstawione zostały następujące optymalne terminy:

Rzepak ozimy – jesienią od fazy 4 liści i wiosną od ruszenia wegetacji,

Zboża ozime – wiosną od ruszenia wegetacji,

Kukurydza – od fazy 4 liści właściwych,

Burak cukrowy - od fazy 6 liści właściwych do zwarcia międzyrzędzi,

Uprawy sadownicze – rozwinięte przynajmniej 50 proc. masy liściowej,

Uprawy warzywnicze - od fazy 4 liści właściwych.

BlueN okiem praktyka

Pierwszym z zaproszonych praktyków był Robert Szymański z woj. lubelskiego. Prowadzi on gospodarstwo o powierzchni 760 hektarów, specjalizujące się w produkcji materiału siewnego pszenicy, jęczmienia, grochu i soi. BlueN stosuje od dwóch sezonów. Jak wspomina, w 2022 roku zastosował preparat na 150 hektarach pszenicy i rzepaku. Jednocześnie zmniejszył nieco dawkę nawożenia azotowego do odpowiednio 130 kg/ha i 160 kg/ha. Finalnie udało się uzyskać plon 5 t/ha rzepaku ozimego i 8,3 t/ha pszenicy ozimej. Jak podkreślił rolnik, jako że BlueN jest pobierany przez rośliny bezpośrednio przez liście i nie przeszkadza mu susza, pozwoliło to na nalewanie ziarna mimo niedoboru opadów. W kończącym się sezonie Robert Szymański zastosował BlueN również w soi, gdzie zaobserwował poprawę wiązania brodawek.

Następnym występującym rolnikiem, opowiadającym o swoich doświadczeniach z preparatem, był Krzysztof Adamowicz. Prowadzi on w woj. mazowieckim kilkunasto hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w uprawie jabłoni i truskawek. W 2022 roku rolnik całkowicie zrezygnował z nawozów azotowych, zastępując je wyłącznie BlueN w dawce 0,5 kg/ha w sadzie i 0,25 kg/ha w przypadku truskawek. W efekcie zaobserwował wzrost plonowania, utrzymanie jakości i spadek kosztów. Dodatkowo podkreśla, że jabłonie mają równomierne przyrosty i bardzo dużo pąków kwiatowych, co daje nadzieje na dalszy wzrost plonów w kolejnym sezonie. Likwidując hektar starego sadu, Krzysztof Adamowicz wysiał w jego miejscu fasolę szparagową. Na części areału, gdzie zastosował przed kwitnieniem BlueN, odnotował plon wyższy o 25 proc., względem części, gdzie preparat nie został użyty.

Rekord plonu buraka cukrowego

Ważnym punktem programu, związanym z wystąpieniem trzeciego z zaproszonych rolników, było uczczenie rekordu Polski w plonie buraka cukrowego. Przemysław Galas prowadzi w woj. wielkopolskim gospodarstwo o powierzchni 250 hektarów. Specjalizuje się w uprawie pszenicy, buraka cukrowego, ziemniaka oraz warzyw. To właśnie w jego gospodarstwie padł tegoroczny rekord Polski w plonie buraka cukrowego, wynoszący aż 137,25 t/ha przy polaryzacji 16 proc. Pole charakteryzuje się glebą klasy IIIb – IVa i bardzo dobrą zasobnością we wszystkie składniki pokarmowe, a przedplonem była cebula.

Jesienią pole zostało nawiezione pomiotem w dawce 10 t/ha, a następnie przedsiewnie wykonane zostało nawożenie dawką 86 kg/ha N, 40 kg/ha P2O5, 120 kg/ha K2O, 18 kg/ha MgO, 107 kg/ha SO3 i 12 kg/ha Na2O. Pogłównie zastosowany został azot w dawce 68 kg/ha, a w fazie 6-8 liści BlueN w dawce 0,33 kg/ha. Nie wnikając już w szczegółowe parametry siewu i ochrony buraka, odmiana BTS 1125 N dała wspomniany plon 137,25 t/ha przy polaryzacji 16 proc. Zbiór, transport i czyszczenie buraków odbywały się pod okiem sędziego z biura rekordów, a całość trafiła do cukrowni Opalenica, należącej do Nordzucker Polska.