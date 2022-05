Zobacz galerię

Niemiecka firma Humintech specjalizuje się w produkcji nawozów z wysoką zawartością kwasów humusowych. W Polsce, dzięki współpracy z firmą Agrosimex, ich produkty dostępne są pod nazwą Rosahumus.

Skarby dla gleby prosto z kopalni węgla

25 maja 2022 r. odbyło się zorganizowane przez firmę Agrosimex spotkanie z firmą Humintech w siedzibie w Niemczech, w miejscowości Grevenbroich w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia. Fabryka Humintechu o powierzchni 40 tys. m2 zatrudnia ok. 60 pracowników i swoje produkty eksportuje także daleko poza kontynent europejski.

Firma Humintech w swoim porfolio posiada szeroką gamę produktów, bazujących na kwasach humusowych. Zlokalizowana w Grevenbroich fabryka sąsiaduje z ogromną kopalnią odkrywkową węgla brunatnego Garzweiler. To właśnie tam rozpoczyna się wieloetapowy proces produkcyjny, którego efektem końcowym są trafiające do rolników z całego świata nawozy organiczno-mineralne.

Co jednak kryje się w kopalni Garzweiler? Sekretem są złoża mineraloidów - leonardytów. Podobnie jak węgiel brunatny powstawały one na skutek rozkładu resztek roślinnych bez dostępu powietrza i stanowią formę pośrednią między tortem a węglem. Towarzyszące pokładom węgla brunatnego leonardyty są bogatym źródłem kwasów humusowych (nawet 90 proc. zawartości) o wysokiej aktywności.

Kwasy humusowe na sto sposobów

Leonardyty, by stały się źródłem kwasów humusowych przydatnych do wykorzystania w produkcji rolniczej, sadowniczej czy warzywniczej, muszą przejść w fabryce Humintechu szereg procesów, obejmujących m.in. rozdrabnianie, alkalizację, granulację czy suszenie, w zależności od specyfikacji danego produktu. Do nawozów można również dodawać pożądane dodatkowe komponenty, takie jak bazalt, gips, wapno lub poszczególne składniki pokarmowe, np. żelazo czy magnez.

Obecnie oferta Humintechu obejmuje 30 produktów w różnych formach: granul do stosowania doglebowego, granul rozpuszczalnych w wodzie lub produktów płynnych. Przeznaczone są zarówno do stosowania doglebowego, jak również nalistnego, donasiennego czy do sadzonek. Oprócz podstawowych produktów dostarczających kwasów humusowych, dostępne są preparaty zawierające oprócz kwasów humusowych np. bazalt, algi morskie, żelazo, kwasy fulwowe, aminokwasy, a nawet pożyteczne szczepy bakterii.

W Polsce dzięki współpracy firm Agrosimex i Humintech dostępny jest produkt Rosahumus, który w swoim składzie oprócz wysokiej zawartości kwasów humusowych wzbogacony jest o potas i żelazo. Warto dodać, że Rosahumus to nawóz dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Korzyści dla gleby i roślin

Podczas spotkania zwrócono uwagę na problem postępującego wyjaławiania i pogarszania jakości gleb na świecie. Przydatność kwasów humusowych do poprawy tej niewesołej sytuacji łatwo jest uzasadnić: kwasy humusowe są jednym z głównych składników próchnicy glebowej. Według filozofii Humintechu ich dodatek pozwala na wzbogacenie gleby w materię organiczną, poprawę magazynowania wody i składników pokarmowych na glebach lekkich, a jednocześnie rozluźnienie i poprawę penetracji wody, składników pokarmowych i korzeni roślin na glebach ciężkich.

Jak zaznaczają przedstawiciele Humintechu, swoich produktów nie traktują jedynie jako aktywatorów gleby, ale także jako biostymulatory wzrostu roślin. Według zapewnień firmy stosowanie kwasów humusowych pozytywnie wpływa na aktywność metaboliczną i kiełkowanie nasion, sprzyja lepszemu rozwojowi systemu korzeniowego i przyswajaniu większej ilości składników pokarmowych z gleby, a dzięki większej biologicznej aktywności gleby wspomaga zdrowotność roślin.