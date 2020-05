Krzem na czynniki stresowe

Nieprzewidywalność warunków pogodowych i nakładające się na siebie niekorzystne zjawiska, takie jak deficyt wody, znaczne wahania temperatur dzień-noc i niekorzystny rozkład opadów, są czynnikami silnie wpływającymi na kondycję roślin uprawnych. Jak wzmocnić rośliny?

- Niezbędne jest wykorzystanie dostępnych środków, aby dobrze przygotować uprawy do wzrostu i rozwoju w niekorzystnych warunkach. Jednym z pierwiastków, który wpływa pozytywnie na ogólną kondycję i wigor roślin, jest krzem. Jego dostarczanie przynosi uprawom liczne korzyści – informuje Ciech Sarzyna.

Jak przypominają specjaliści firmy, krzem to powszechnie występujący w skorupie ziemskiej pierwiastek. W zależności od rodzaju gleby, stanowi od 5 do aż 40 proc. jej składu w formie dwutlenku krzemu. Niestety, pula krzemu, z którego mogą korzystać rośliny, jest niewielka. W roztworze glebowym, z którego pobierana jest większość składników pokarmowych, występuje płynna forma krzemu – kwas krzemowy, który bardzo łatwo wchodzi w reakcje i tworzy nierozpuszczalne polimery m.in. z glinem.

- Na ilość dostępnego dla roślin krzemu wpływa temperatura, ale ilość jego wolnej formy zależy głównie od odczynu gleby i zawartości próchnicy. Z tego powodu rośliny często nie są w stanie korzystać na obecności tego pierwiastka w naturalnej formie i niezbędne jest nawożenie ich przy zastosowaniu jego przyswajalnej formy – podaje Ciech Sarzyna.

– Krzem w łatwo przystępnej dla roślin formie, zwiększa tolerancję roślin na biotyczne i abiotyczne czynniki stresowe oraz polepsza efektywność gospodarki wodnej, co jest kluczowe w trudnych warunkach pogodowych – mówi Bartosz Waniorek, product manager z Działu Marketingu w Ciech Sarzyna.

W warunkach stresowych dochodzi do większej ekspresji genów odpowiedzialnych za transport krzemu. Co więcej, rośliny uprawiane przy dostatecznej ilości krzemu nie redukują masy, a nawet ją zwiększają. Poprzez pośrednie oddziaływanie krzemu, stwarzane są lepsze warunki do rozwoju roślin – dzięki niemu rośliny m.in. zwiększają pobieranie wapnia, fosforu oraz potasu, który odpowiada za prawidłową gospodarkę wodną. Tym samym, pod wpływem lepszego odżywienia roślin w krzem, zmniejsza się transpiracja i ułatwia się pobranie wody.