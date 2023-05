Kukurydza dobrze odżywiona fosforem

Podziel się

Klasyczne objawy niedoboru fosforu – fioletowe i purpurowe przebarwienia starszych liści, fot. prof. Witold Szczepaniak, K+S

Kukurydza odznacza się wysokimi potrzebami pokarmowymi, szczególnie jeśli chodzi o azot, fosfor i potas. Okres krytyczny pobierania fosforu ma miejsce z chwilą zaprzestania odżywiania się substancjami z ziarniaka i przechodzenia na ich pobieranie z gleby. Przypada on na czas „zimnych ogrodników”, co nasila niedobór tego pierwiastka. Chcąc go złagodzić, należy zadbać o dobrą dostępność fosforu.

PARTNERZY SERWISU

Przystępując do nawożenia kukurydzy, należy mieć na uwadze, że zalicza się ona do roślin charakteryzujących się wysoką produkcją biomasy o dużej koncentracji składników pokarmowych. Dlatego do realizacji swojego potencjału plonotwórczego, tj. do uzyskania maksymalnego plonu ziarna w danych warunkach siedliskowych, potrzebuje pokrycia wysokiego zapotrzebowania na wszystkie niezbędne składniki pokarmowe, które są pobierane w całym okresie wegetacji. Niemniej jednak ich rola w prawidłowym rozwoju roślin, jak i w kształtowaniu poszczególnych elementów struktury plonu jest zmienna w poszczególnych fazach (stadiach) rozwojowych. Okresy krytycznego zapotrzebowania W przypadku fosforu krytyczne okresy zapotrzebowania na ten pierwiastek przypadają zwłaszcza na początkową fazę wzrostu (od wschodów do stadium BBCH 14-15) oraz fazę kwitnienia i nalewania ziarna (tab. 2). Dobre odżywienie roślin fosforem w pierwszym krytycznym terminie, w którym to kształtuje się potencjał plonotwórczy, przejawia się m.in. korzystnym wpływem na rozwój systemu korzeniowego, pobieranie innych składników pokarmowych (w tym azotu) oraz wzrostem ich odporności na stresy biotyczne (choroby) i abiotyczne (niskie temperatury, niedobór wody) (...).

To jest artykuł dostępny dla zalogowanych użytkowników! Zaloguj się aby czytać dalej Lub załóż darmowe konto , dzięki któremu uzyskasz dostęp do unikalnych treści Farmer.pl!

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News