Kukurydza nie tylko azotem żyje

Aby rośliny prawidłowo się rozwijały, a kolby były w pełni zaziarnione potrzebują nie tylko azotu i dobrej dostępności do wody. Szalenie ważne są także pozostałe makroskładniki takie jak potas, magnez, siarka oraz fosfor.

Jak prawidłowo przedsiewnie nawozić kukurydzę magnezem, siarką oraz potasem?

Czy poszczególne nawozy podać w 1 dawce, czy dokonać jednak podziału? Jeśli tak, to kiedy zastosować poszczególne składniki?

Niektórzy nadal są zdania, że kukurydza to średnio wymagająca uprawa, która uda się także na nieco gorszych stanowiskach. Niestety to mit, zwłaszcza jeśli chcemy mówić o potencjale tej uprawy. Aby rośliny dobrze wykorzystywały zastosowany azot i odpowiednio go transportowały, a następnie wbudowywały w struktury białkowe potrzebne jest wsparcie w postaci odpowiedniej puli zarówno pozostałych makro jak i mikroelementów. Niedobory tych składników mogą doprowadzić do problemów z wykształceniu, a następnie zaziarnieniem kolby.

Niestety nasze gleby coraz częściej wykazują poważne niedobory siarki oraz magnezu. W wielu regionach rolnicy mają także problemy z wypracowaniem co najmniej średniej zasobności w potas. Z powodu chłodnych wiosen bardzo często rośliny nie mogą także pobrać dostępnego fosforu i z tego powodu przebarwiają się na fioletowo. Dlatego także o dostępność tych makroelementów szczególnie należy zadbać w przedsiewnym nawożeniu kukurydzy. Kiedy jednak wprowadzić te składniki do gleby? Jak dzielić dawki nawozów? O tym między innymi mówi dr Radosław Witczak z K+S Polska w rozmowie z farmer.pl podczas tegorocznej kukurydzianej imprezy polowej, która odbyła się 12 września br. w Dominikowicach (woj. łódzkie), na polach pana Tomasza Palki.