Limity eksportowe w Rosji mogą wpłynąć na wzrost cen nawozów

Z początkiem grudnia Rosja ma wprowadzić limity eksportu nawozów. Co to oznacza dla naszego rynku tych środków produkcji, których ceny w ostatnim czasie galopują? Na co ma się szykować rolnik?

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy na portalu farmer.pl, że Rosja, w ślad za Chinami, wprowadza limity eksportowe na nawozy azotowe i wieloskładnikowe na okres 6 miesięcy.

Ceny nawozów i wpływ na nie limitów eksportowych w Rosji

- To jest kolejna zła wiadomość dla rolników i konsumentów ponieważ Rosja, obok Chin, jest jednym z kluczowych światowych producentów i eksporterów nawozów azotowych. W efekcie będzie to czynnik oddziałujący w kierunku wzrostu cen – ocenia dla farmer.pl dr Jakub Olipra, Starszy Ekonomista z Credit Agricole Bank Polska.

Jego zdaniem, pewną nadzieję można wiązać natomiast z ostatnią korektą cen gazu. - Choć ceny gazu nadal pozostają na bardzo wysokim na tle historycznym poziomie, to gwałtowny wzrost cen obserwowany w październiku wyraźnie wyhamował co powinno przynieść większą stabilizację cen nawozów – zaznaczył Olipra.

Jak na polski rynek nawozów wpłynie decyzja Rosji ograniczenia eksportu nawozów?

- Rosja wprowadza limity na eksport nawozów w okresie 1 grudnia/30 maja. Kwota dla nawozów azotowych wynosi 5,9 mln ton, a dla nawozów wieloskładnikowych 5,4 mln ton. Wcześniej ograniczenia wprowadziły Chiny. A wspomniane dwa kraje odpowiadają za blisko 40 proc. światowego eksportu nawozów. Problemy z dostępnością nawozów mogą w istotny sposób wpłynąć na plony zbóż w roku 2022 – uważa Mirosław Marciniak, analityk Info Grain.

Z kolei dr Mariusz Dziwulski, ekspert ds. analiz rynku rolno-spożywczego PKO Bank Polski, udostępnił nam wolumen samych tylko nawozów azotowych. Zdjęcie poniżej.