Po spełnieniu wszystkich wymogów w zakresie oceny zgodności produktów nawozowych Unii Europejskiej według modułu B, Jednostka Certyfikująca Wyroby (JCW) Łukasiewicz – INS została notyfikowana przez Komisję Europejską i umieszczona w wykazie jednostek notyfikowanych (na stronie NANDO) pod numerem identyfikacyjnym 2972.

Co to oznacza w praktyce?

- Ta delegacja uprawnień dla naszej jednostki JCW umożliwi producentom ocenę zgodności produktów nawozowych UE, tzn.: nawozów, środków wapnujących, polepszaczy gleby, podłoży do upraw, produktów nawozowych mieszanych z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 – poinformowała nas Anna Tyńska, główny specjalista z Działu Komercjalizacji, Marketingu i Sprzedaży, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych.

Producenci po otrzymaniu certyfikatu badania typu UE uzyskają prawo do wprowadzania produktów nawozowych UE do obrotu na terenie całej Unii Europejskiej. Zachęcamy naszych klientów do kontaktu z Jednostką.

Co to jest jednostka notyfikowana?

Jednostka notyfikowana to organizacja wyznaczona przez państwo członkowskie UE (lub inne kraje na podstawie konkretnych umów) do oceny zgodności z przepisami niektórych produktów przed wprowadzeniem ich do obrotu.

Podmioty te są upoważnione do wykonywania zadań związanych z procedurami oceny zgodności określonymi w mającym zastosowanie prawodawstwie, w przypadku gdy wymagana jest interwencja osób trzecich.

Komisja publikuje wykaz jednostek notyfikowanych w systemie informacyjnym NANDO.

- W Polsce są tylko trzy jednostki, które mogą oceniać zgodność produktów nawozowych UE zgodnie z Rozporządzeniem UE 2019/1009 - podaje Tyńska.