MacroSpeed Power - nowość w ofercie Caldena

Firma Caldena wprowadza na rynek nowy uniwersalny, wieloskładnikowy nawóz mineralny pod szyldem marki MacroSpeed.

MacroSpeed Power NPK (SO3) 12-15-21 (20) to granulowany, uniwersalny nawóz wieloskładnikowy do stosowania przedsiewnego i pogłównego. Wysoka koncentracja i zbilansowanie podstawowych makroelementów (azotu, fosforu, potasu i siarki) sprawiają, że nawóz można stosować w takich uprawach jak: zboża, rzepak, kukurydza, ziemniak czy użytki zielone.

Zdaniem firmy nawóz wyróżnia się dobrą rozpuszczalnością w wodzie, oraz dobrymi parametrami fizycznymi (jednolitość granul), co zapewnia daleki zasięg ich rozrzutu (do 32 metrów) oraz równomierne rozmieszczenie nawozów na powierzchni pola. MacroSpeed Power to nawóz o dużej zawartości potasu oraz siarki w łatwo przyswajalnej formie siarczanowej (20 proc. SO3), zwiększającej efektywność wykorzystania azotu, co w rezultacie przekłada się na wielkość plonu. Kolejną ważną cechą jest zawartość fosforu szybko dostępnego dla roślin, bo jak deklaruje firma fosfor w nawozie aż w ponad 97proc. jest rozpuszczalny w wodzie. Nawóz jest dostępny w ofercie firm Ampol-Merol i Caldena.