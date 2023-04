Nawozy ze sproszkowanych skał kojarzoną się najczęściej z rolnictwem ekologicznym czy ogrodnictwem. Jednak pylista postać skały wulkanicznej może być ciekawą alternatywą dla nawozów mikroelementowych i niektórych środków ochrony roślin w rolnictwie konwencjonalnym. Jakie składniki pokarmowe zawiera mączka bazaltowa? Ile kosztuje obecnie taki nawóz?

Nawóz ten bogaty jest między innymi w krzemionkę wzmacniającą ściany komórkowe czy wapń podnoszący odczyn gleby. Ma także właściwości grzybobójcze i odstrasza ślimaki. Składniki mineralne uwalniane są z mączki bazaltowej powoli, co przyczynia się do długotrwałego działania, które pozwala nieco zaoszczędzić na dokarmianiu dolistnym przez kilka następnych lat. Ponadto nawóz poprawia strukturę gleby i zwiększa jej pojemność wodną.

Czym jest mączka bazaltowa?

Mączki skalne są jednymi z najstarszych nawozów, stosowanych od czasów prehistorycznych, kiedy człowiek zauważył, że rośliny dają większe plony na stokach wulkanów, gdzie występuje między innymi omawiany bazalt. Mączka bazaltowa stosowana jako nawóz powstaje w wyniku mielenia okruchów skalnych. Im drobniej bazalt zostanie zmielony, tym lepsze jest działanie nawozu, dlatego tak ważna jest pylista postać mączki stosowanej w rolnictwie. Można tu zauważyć analogię do wapna nawozowego, gdzie również frakcja pylista uchodzi za najbardziej wartościową.

Skład mączki bazaltowej

Mączka bazaltowa jest bogatym źródłem przede wszystkim krzemu, żelaza, magnezu i wapnia. Ponadto zawiera między innymi sód, potas, fosfor, mangan, bor czy siarkę oraz inne składniki pokarmowe o nieco mniejszym znaczeniu. Z tego względu może stanowić kompleksowy nawóz mikroelementowy.

W jej skład wchodzi średnio 420 kg/t SiO2, 137 kg/t Fe2O3, 133 kg/t MgO, 118 kg/t Al2O3, 100 kg/t CaO, 33,5 kg/t Na2O, 25,5 kg/t TiO2, 13,0 kg/t K2O, 13,0 kg/t P2O5, 2,2 kg/t MnO, 1,4k g/t Cl, 0,1 kg/t SO3, 0,1 kg/t F. Dzięki dużej zawartości wapnia mączka bazaltowa ma odczyn zasadowy, co powoduje, że oprócz właściwości nawozowych, daje możliwość podniesienia pH gleby.

Właściwości mączki bazaltowej

Oprócz wspomnianych właściwości nawozowych, mączka bazaltowa poprawia strukturę gleby i zwiększa jej pojemność wodną. Działanie to ma miejsce zarówno na glebach ciężkich, gdzie następuje zwiększenie gruzełkowatości, jak i na lżejszych, w których wzrasta zawartość minerałów ilastych.

Ponadto mączka bazaltowa hamuje rozprzestrzenianie się niektórych szkodników, między innymi ślimaków czy mszyc, a także ma właściwości grzybobójcze. Co ważne, mączka bazaltowa nie tylko zatrzymuje w glebie wodę, ale też zapobiega utracie składników pokarmowych, choćby ograniczając emisję amoniaku. Ma więc dość szerokie spektrum działania, stąd też może być ciekawą alternatywą nie tylko w zakresie nawożenia mikroelementami.

Dawka i cena mączki bazaltowej

Mączkę bazaltową zaleca się stosować w dawce około 1,5 t/ha raz na kilka lat, zależnie od zasobności gleby. Tona mączki kosztuje obecnie średnio 950 złotych brutto. Zastosowanie tego nawozu jest więc stosunkowo drogie, jednak mając na uwadze bogaty skład i długotrwałe działanie, może to być opłacalny zabieg, tym bardziej, że właściwości nawozowe to nie jedyne zalety mączki bazaltowej. Jednocześnie nie jest to raczej popularny nawóz, stąd też rozważając zakup, warto rozejrzeć się w poszukiwaniu dostawcy z odpowiednim wyprzedzeniem.

Nawóz najlepiej stosować przedsiewnie, mieszając z glebą wraz z nawozami naturalnymi lub kompostem. W przypadku pozostawienia na powierzchni bardziej zauważalne są właściwości grzybobójcze i odstraszające szkodniki. Warto jednak pamiętać, że w tej sytuacji niezbędna jest wilgoć, która będzie przeciwdziałać wywiewaniu mączki, a więc pożądana jest deszczowa i bezwietrzna aura.