Odpady z przetwórstwa mięsnego mogą być cennym nawozem, ze względu na dużą zawartość białka. Mączki są ciekawą możliwością ograniczenia zużycia nawozów azotowo-fosforowych, jednak nie mogą ich całkowicie zastąpić. Co warto wiedzieć o mączce mięsno-kostnej?Ile kosztuje obecnie taki nawóz?

Przyjmuje się, że tona mączki mięsno-kostnej ma wartość zbliżoną do 5 ton obornika. Należy mieć jednak świadomość, że jest ona względem zawartości azotu i fosforu uboga w potas czy magnez, które trzeba uzupełnić nawożeniem mineralnym. Nawóz ten zalecany jest szczególnie na gleby kwaśne i ubogie w fosfor. Działanie odkwaszające jest skuteczne tym bardziej, że od 2012 roku mączkę mięsno-kostną można stosować na polach tylko z dodatkiem wapna.

Skład i dawkowanie mączki mięsno-kostnej

Zawartość poszczególnych składników jest uzależniona przede wszystkim od gatunku zwierząt, technologii przetwarzania, a także sposobu przechowywania. Średnio mączka mięsno-kostna zawiera około 60 kg/t azotu, 100 kg/t P2O5, 10 kg/t K2O, 120 kg/t CaO i 5 kg/t MgO. Azot jest dostępny głównie w formie białkowej i uwalnia się stopniowo przez około dwa lata. Również działanie fosforu jest zauważalne w następnym sezonie po zastosowaniu.

Należy mieć na uwadze, że żadna ilość mączki mięsno-kostnej nie zastąpi w pełni nawożenia mineralnego, a nadmierne stosowanie może wręcz doprowadzić do przenawożenia fosforem. Jak pokazują doświadczenia, ten rodzaj nawozu nie powinien pokrywać całego zapotrzebowania roślin na azot, w który jest bogaty. Przyjmuje się, że przy pomocy mączki mięsno-kostnej może być realizowane do 80% nawożenia azotowego, a pozostałą część należy uzupełnić nawozem mineralnym. Ze względu na niską zawartość potasu, konieczne jest nawożenie mineralne również tym pierwiastkiem. Polskie prawo zezwala na stosowanie mączki mięsno-kostnej w maksymalnej dawce 5 t/ha co dwa lata i taka dawka według praktyków sprawdza się najlepiej. Nawóz należy stosować przedsiewnie, niezwłocznie mieszając go z glebą.

Wady i zalety nawożenia mączką mięsno-kostną

Oprócz uzupełnienia planu nawożenia azotem i fosforem, a także podniesienia pH, mączka mięsno-kostna zwiększa także właściwości sorpcyjne gleby i pobudza jej aktywność mikrobiologiczną. Kolejnym plusem jest działanie nawozowe utrzymujące się na wysokim poziomie przez dwa sezony, co pozwala zaoszczędzić również w kolejnym roku po zastosowaniu. Nie bez znaczenia jest także raczej atrakcyjna cena, jak również niższa dawka niż w przypadku nawozów naturalnych, co przekłada się na niższe koszty paliwa, potrzebnego do załadunku i rozwiezienia nawozu.

Minusem mączki mięsno-kostnej, stosowanej w celach nawozowych, jest z pewnością słabo zbilansowany skład. Zawartość potasu jest niska względem pozostałych składników, a z kolei udział fosforu jest tak duży, że na zasobnych glebach łatwo o przenawożenie. Pewną wadą są formalności, które należy spełnić, aby móc legalnie stosować mączkę mięsno-kostną jako nawóz.

Dostępność i cena mączki mięsno-kostnej

Mączka mięsno-kostna jest materiałem zaliczanym do kategorii 2. w rozumieniu przepisów o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego, co oznacza, że przed dopuszczeniem do stosowania musi być poddana sterylizacji ciśnieniowej. Zamiar stosowania tego nawozu należy zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii i wraz z dostawcą wypisać stosowne oświadczenia, które należy przechowywać następnie przez minimum dwa lata od zaakceptowania.

Dostępność mączki mięsno-kostnej jest w ostatnim czasie ograniczona, a ceny znacznie wzrosły. W ubiegłych latach rynek podbijała tania mączka importowana z Rosji, która z wiadomych względów jest już praktycznie niedostępna. Oprócz krajowych producentów można spotkać również oferty importu z Ukrainy, jednak po doliczeniu kosztów transportu ostateczny koszt jest porównywalny. Cena mączki mięsno-kostnej to obecnie średnio nieco ponad 4000 zł/t brutto.