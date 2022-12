Maksymalizować plon czy optymalizować koszty? Na co postawić w nowym sezonie?

Nawożenie największym kosztem w produkcji roślinnej – czy da się na nim zaoszczędzić i jak to zrobić? Fot. AK

Przed nami nowy sezon. To już kolejny z drogimi nawozami w tle. Bez względu na to kiedy rolnik dokonał zakupu, w każdym przypadku zapłacił krocie za nie. Dlatego każda granula nawozu jest na wagę złota. Jak zarządzać nawożeniem w dobie wysokich kosztów produkcji? Na to trudne pytanie odpowiadać będzie prof. Witold Szczepaniak z UP w Poznaniu podczas spotkań zorganizowanych w ramach regionalnych konferencji Farmera: Kierunek Innowacja.

Kierunek innowacja Cykl regionalnych konferencji Farmera Sprawdź lokalizację i zarejestruj się!

Przed nami regionalne Konferencje Farmera: „Kierunek Innowacja”. W roku 2023 jesteśmy obecni w 4 lokalizacjach.

Już 10 stycznia spotykamy się w miejscowości Barczyzna (woj. wielkopolskie).

>>> Sprawdź agendę i zarejestruj się już dziś na Konferencje. Regionalne Konferencje Farmera to okazja, aby w spokojniejszym czasie, jakim jest okres zimowy zaczerpnąć fachowej wiedzy, wymienić poglądy i po prostu dobrze przygotować się do nowego sezonu. Wyzwań jest bardzo dużo, a jednym z nich są nieustannie drogie nawozy mineralne, które sprawiły, że koszty uprawy znacząco poszły w górę. I tu pojawia się coraz częściej pytanie. Jak postępować w nowym sezonie. Czy ekonomicznie uzasadniona jest walka o maksymalny plon? Jak wiemy takie postępowanie bardzo często niesie za sobą ogromne koszty, które trzeba ponieść, a wynik końcowy i tak często weryfikuje pogoda. A może lepiej postawić na nieco niższe wyniki produkcyjne, które możemy uzyskać mniejszymi nakładami? Takie pytania z pewnością zadaje sobie niejeden rolnik. Decyzja tym bardziej jest trudna, bo rynek płodów rolnych jak i środków produkcji jest bardzo nieprzewidywalny. Jak zatem postępować? Podziel się swoimi wątpliwościami, zainspiruj się podejściem innych rolników do tego tematu i wreszcie zaczerpnij dawki specjalistycznej wiedzy. Czytaj więcej Poznaj tematy konferencji Kierunek Innowacja w Barczyznie 10 stycznia Czy da się zaoszczędzić na nawożeniu? - Rośliny uprawne do realizacji swojego potencjału plonotwórczego w danych warunkach gospodarowania wymagają pokrycia zapotrzebowania na wszystkie składniki pokarmowe w całym okresie wegetacji. Spośród których ze względu na funkcje, które pełni w roślinie najważniejszym jest azot. Stąd też niedożywienie roślin tym składnikiem zawsze skutkuje największym spadkiem plonu. Tym nie mniej azot jest efektywny tylko wówczas jeśli jest odpowiednio zbilansowany pozostałymi makro i mikroelementami - stwierdza podstawowe prawidła odżywiania mineralnego roślin dr hab. Witold Szczepaniak, prof. UPP z Zakładu podstaw i systemów nawożenia, Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zatem w świetle przytoczonych informacji rodzi się pytanie czy w dobie wysokich cen nawozów można zaoszczędzić na nawożeniu, a jeśli tak to jak to zrobić? O tym właśnie będzie wykład naukowca. Na który serdecznie Was zapraszamy! Pierwsza konferencja regionalna z cyklu KIERUNEK INNOWACJA odbędzie się w miejscowości Barczyzna (woj. wielkopolskie) już 10 stycznia. Wystąpienie Prof. Witold Szczepaniaka będzie miało miejsce w sesji: „Zarządzanie nawożeniem w dobie wysokich kosztów produkcji”. A tytuł wykładu to " Nawożenie największym kosztem w produkcji roślinnej – czy da się na nim zaoszczędzić i jak to zrobić?" Wykład rozpocznie się o godz. 11.15. >>> REJESTRACJA

