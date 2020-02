Międzynarodowa Konferencja Nawozowa. Fertilizers 2020: Eastern Europe, Baltic States and Balkans

Pod koniec stycznia odbyła się w Warszawie 3 edycja konferencji Fertilizers 2020: Eastern Europe, Baltic States and Balkans. Rozmawiano o najważniejszych kwestiach handlowych wpływających na rynek nawozów zarówno w ujęciu globalnym jak i regionalnym.

Wydarzenie przyciągnęło kilkudziesięciu przedstawicieli firm nawozowych, zarówno producentów nawozów, dystrybutorów, jak przedstawicieli stowarzyszeń branżowych z wielu państw Europy Wschodniej, krajów bałtyckich oraz bałkańskich.

Organizatorem tej konferencji jest Chem-Courier World Fertilizer Market (WFM) – największa agencja analityczna w regionie Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), dostarczająca raporty na temat cen i transakcji na rynku nawozów.

Myślą przewodnią tegorocznego spotkania były aktualne uwarunkowania rynkowe, także w zakresie przepisów, jakie panują w tej branży. Podczas spotkania wielokrotnie przytaczano ograniczenia jakie nałożone zostały, bądź są planowane do wdrożenia w najbliższej przyszłości, a które dotkliwie uderzyły w branżę nawozową. Debatowano o wpływie wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu (Green Deal), Dyrektywy NEC czy Dyrektywy Azotanowej.

Spotkanie podzielone były na 4 sesje tematyczne. W pierwszej skupiono się na najważniejszych zmianach na globalnym rynku nawozów w 2019 r., które w sposób istotny wpływają na rynki europejskie. Mówiono o konsekwencjach obserwowanych zmian klimatu, czy wprowadzenia nowych regulacji prawnych. Te kwestie omówiła Joanna Lesiuk z Grupy Azoty. Skupiono się także na rodzimych problemach krajowego rynku. Prezentację na temat struktury polskiego rolnictwa i największych wyzwań z jakimi musi się ono zmierzyć wygłosił z kolei słuchaczom Grzegorz Brodziak, Managing Director, Goodvalley Polska.

Polska ma bardzo silną produkcję krajową z wiodącymi producentami nawozów azotowych (N) i wieloskładnikowych (NPK). Zdolność produkcyjna jest wystarczająca do zaopatrzenia całego rodzimego rynku. Jednak uwarunkowania rynkowe powodują, że import jest coraz silniejszy. Kierunki importu nawozów do Polski przedstawił podczas konferencji Wojciech Smolarski, Product Manager z Polish Agro.

Silna pozycja rynkowa polskich firm nawozowych to także silny eksport produktów poza granice kraju. Duży udział eksportu odbywa się przy pomocy terminalu morskiego Gdynia. Potencjał tego obiektu omówił Łukasz Waluszko, Commercial Director, OT Port Gdynia.

Zaprezentowano także funkcjonowanie łańcuchów dostaw nawozów na Ukrainie o tym mówił Roman Kravets, Head of LNZ Energo, Lebedyn Seed Plant.

Od lewej: Grzegorz Brodziak (Goodvalley Polska), Karolina Frąckowiak (Yara), Maksym Vysotskyi (Ukraine), Joanna Lesiuk (Grupa Azoty), Wojciech Smolarski (Polish Agro), Roman Kravets (Lebedyn Seed Plant), Łukasz Waluszko (OT Port Gdynia) Fot. A. Kobus

Druga sesja poświęcona była typowym reakcjom rynku nawozów mineralnych w roku 2019, na globalne wyzwania. Tematykę tą rozwinęła Zhanna Tsyhankova (Glushko), Head of WorldFertilizerMarket, WFM (Chem-Courier).

Z kolei Laura Casuscelli, analityk w Fertilizers Europe (stowarzyszenie branżowe skupiające 17 producentów nawozów z krajów Unii) omówiła działalność stowarzyszenia na rzecz utrzymania stosunków wolnego handlu z Europą Wschodnią również w ramach Światowej Organizacji Handlu WTO. Potwierdzała także wielokrotnie przytaczaną podczas konferencji myśl o tym, jak zobowiązania dotyczące środowiska i klimatu odgrywają coraz ważniejszą rolę w stosunkach handlowych.

Jednym z ograniczeń Komisji Europejskiej (KE) dotyczą ograniczenia zawartości metali ciężkich w nawozach, szczególnie w fosforytach. Zaciekła batalia odegrała się głównie o dopuszczalny poziom kadmu w nawozach. Ostatecznie Parlament Europejski (PE) ustaliły ten limit na 60 mg/kg. Jednak Komisja Europejska nadal rozważa wprowadzenie większych ograniczeń limitu tego pierwiastka nawet do 20 mg/kg.

Tak rygorystyczne ograniczenia limitów kadmu w nawozach sprzyjałyby firmie Phos Agro producentowi nawozów mineralnych. Do produkcji nawozów wykorzystują złoża fosforytów, które znajdują się na Półwyspie Kolskim i w okolicach jeziora Bajkał, skąd wydobywa się apatyty. W porównaniu np. do złóż afrykańskich wyróżniają się one wysoką czystością chemiczną, ponieważ zawierają śladowe ilości metali ciężkich, w tym kadmu. - Dlatego uważa się je za wolne od metali ciężkich – podkreślał Artem Polikarpov Sales Director Eastern Europe, PhosAgro.

Od lewej: Laura Casuscelli (Fertilizers Europe), Artem Polikarpov (PhosAgro), Zhanna Glushko (WFM, Chem-Courier) Fot. A. Kobus

Trzecia sesja poświęcona była rynkom krajów bałkańskich, Europy Wschodniej (inne niż Polska), rozwijano wątki związane z rynkiem tureckim, a także wpływie rynku azjatyckiego na globalne zmiany w branży.

W ostatniej części konferecnji rozmawiano o nawozach dolistnych oraz dynamicznie rozwijającym się rynku stabilizatorów azotu. Mówiono o trendach i perspektywach rozwoju tego segmentu rynku oraz korzyściach z ich stosowania.

Rynek stabilizatorów azotu dynamicznie się rozwija Fot. A. Kobus

Anatazja Romaniuk, Export Manager Agrii Polska Sp. Z o.o.

- Konferencja Fertilizers 2020: Eastern Europe, Baltic States and Balkans to świetna okazja do spotkania się z wieloma firmami branżowymi z różnych zakątków Europy. To jest wydarzenie, dzięki któremu możemy kompleksowo rozeznać się co się dzieje na rynku nawozów, jakie są trendy, zmiany, jak się dostosowują poszczególne kraje oraz firmy do aktualnych przepisów i regulacji prawnych. To także szansa na zdobycie cennych kontaktów, wymianę doświadczeń i wysłuchanie ciekawych prezentacji – podsumowała wydarzenie w rozmowie z farmer.pl Anatazja Romaniuk, Export Manager Agrii Polska Sp. Z o.o.

Poprzednie edycje tego wydarzenia miały miejsce w Atenach (2018r.) oraz Bukareszcie (2019r.).