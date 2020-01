Międzynarodowa konferencja nawozowa już niebawem w Warszawie

Już za kilka dni w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce nawozowej. Wydarzenie to co roku przyciąga przedstawicieli najważniejszych firm nawozowych z wielu państw Europy Wschodniej, krajów bałtyckich oraz bałkańskich.

Po dwóch udanych konferencji w Atenach i Bukareszcie zaplanowano trzecią edycję tego wydarzania.

W tym roku Fertilizers 2020: Eastern Europe, Baltic States and Balkans odbędzie się w stolicy Polski w dniach 29-31 stycznia 2020 r. To jedno z największych wydarzeń tego typu w regionie, które co roku staje się doskonałą platformą wymiany doświadczeń pomiędzy producentami nawozów, dystrybutorami, stowarzyszeniami oraz pozostałymi firmami branżowymi, w tym także firmami zajmującymi się logistyką i przewozem surowców.

Myślą przewodnią tegorocznego spotkania są aktualne uwarunkowania rynkowe, także w zakresie przepisów, jakie panują w tej branży.

Spotkanie zostało podzielone na cztery sesje tematyczne, a główne wątki, które zostaną poruszone, to:

• najważniejsze zmiany na globalnym rynku nawozów w 2019 r.;

• trendy i perspektywy rozwoju łańcucha dostaw nawozów na Ukrainie;

• potencjał terminalu morskiego Gdynia do obsługi eksportu i importu nawozów mineralnych;

• rolnictwo polskie dzisiaj: struktura, programy wsparcia, kontekst UE, perspektywy;

• miejsce Europy na globalnym rynku nawozów;

• które zmiany na rynku Azji mają wpływ na globalny rynek?

• rynek nawozów państw Europy Wschodniej, krajów bałtyckich oraz bałkańskich: główni gracze, produkcja, zużycie, przepływy handlowe w tym regionie;

• rynek stabilizatorów azotu: trendy i perspektywy rozwoju tego segmentu rynku oraz korzyści z ich stosowania;

• nowe prawo rejestracyjne do importu i produkcji w kontekście rynku nawozów.