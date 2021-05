Mieszanie agrochemikaliów w praktyce

Po długotrwałym ochłodzeniu przyszło gwałtowne ocieplenie. Rolnicy wyjechali w pole z opryskami, ale jak sporządzać mieszaniny zbiornikowe środków ochrony roślin z nawozami dolistnymi i na co zwrócić szczególną uwagę, mając w pamięci przebieg pogody, zapytaliśmy eksperta w tematyce nawozowej: prof. Witolda Grzebisza z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

- Rolnicy zastosowali dużo azotu, pierwsze dwie dawki nie zostały wykorzystane, bo należało stosować nawozy w postaci saletry amonowej, a rolnicy stosują różne nawozy, które nim się uruchomią wymagają czasu. Jeżeli ktoś zastosował mocznik, RSM czy saletrzaki, które nie uruchomiły się, czyli nie uległy transformacji w azotany, to to jest dostępne w glebie. To zostanie uruchomione. Roślina najpierw przetworzy w aminokwasy, następnie w amidy i w tym momencie stworzą się warunki do presji patogenów – mówił w rozmowie z portalem farmer.pl prof. Grzebisz.

Co zatem mieszać? Naukowiec radzi, żeby najpierw pamiętać o uregulowaniu odczynu wody, który powinien znajdować się w zakresie lekko kwaśnym, czyli 5,5 do 6. Następnie dodajemy nawozy, klasykiem jest siarczan magnezu i fungicydy.

Zaleca zwrócić uwagę na dawki, aby nie wywołać fitotoksyczności, bo jego zdaniem potrzeby zbóż nie są nadmierne. – Przy dużej masie młodych liści, które są wrażliwe możemy zaszkodzić – radzi.

Cała rozmowa z prof. Witoldem Grzebiszem poniżej w video.