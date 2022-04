Ministerstwo Rolnictwa o cenach i dostępności nawozów

Problem fizycznej i ekonomicznej dostępności nawozów dla polskich rolników może się nasilać, tak w związku z wojną w Ukrainie, jak i wskutek sytuacji na światowych rynkach - przyznaje Ministerstwo Rolnictwa.

Informacja resortu rolnictwa na temat sytuacji na krajowym rynku nawozów mineralnych była tematem dzisiejszego posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa.

Jak referował wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski: "Problem dostępności nawozów dla rolników może się w najbliższych miesiącach nasilić z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która niesie poważne konsekwencje dla rynku nawozowego. Niewykluczone są dalsze podwyżki cen gazu ziemnego, które mogą być powodem ograniczenia bądź wstrzymania dostaw ze Wschodu. Znajdą one odzwierciedlenie w podwyżkach cen nawozów azotowych i wieloskładnikowych zawierających azot. Ponadto nawozy wyprodukowane w Federacji Rosyjskiej i na Białorusi miały ponad 40-procentowy udział w polskim imporcie nawozów mineralnych."

Z danych przekazanych z GUS ministerstwu wynika, że w 2021r. łączny udział nawozów z Rosji i Białorusi w polskim imporcie stanowił 42 proc. W przypadku nawozów potasowych było to aż 56 proc., nawozów wieloskładnikowych - 50 proc., a w przypadku nawozów azotowych - 24 proc.

-Zastąpienie nawozów z kierunku wschodniego będzie dużym wyzwaniem w kontekście zaopatrzenia rolników w nawozy - przyznaje Lech Kołakowski w imieniu resortu. -Dostępność nawozów, tak fizyczna jak i ekonomiczna - z racji drastycznie rosnących cen - może się jeszcze pogarszać - powiedział sekretarz stanu.

Rozwój sytuacji zależeć będzie przede wszystkim od wzajemnych ograniczeń i zakazów nakładanych przez UE i Rosję w wyniku wojny na Ukrainie. Z drugiej jednak strony - jak przedstawia sytuację resort rolnictwa - Ukraina była znaczącym odbiorcą polskich nawozów, które wskutek trwającego konfliktu mogą być do dyspozycji polskich rolników. Według danych, w styczniu br. było 60 tys. ton nawozów - 25 proc. polskiego eksportu.

MRiRW prowadzi dialog z producentami tj. Anwil i Grupa Azoty, ale są to spółki prawa handlowego i minister rolnictwa nie ma możliwości wpływania na ich politykę cenową - zastrzega resort rolnictwa w podanej na posiedzeniu informacji. Ceny ustalają zarządy spółek, które podlegają pod Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Jak zaznaczył Kołakowski, obie wymienione spółki należą do tych nielicznych w Europie producentów, które nie wstrzymały produkcji, mimo drastycznych wzrostów cen gazu i paliwowego kryzysu na globalnych rynkach. Spółki wywiązują się też ze swoich zobowiązań kontraktowych. W wyniku interwencji MRiRW i MAP, Grupa Azoty podjęła jednak decyzję o ograniczeniu eksportu i przekierowaniu nawozów na rynek krajowy. Nie może jednak łamać warunków zawartych wcześniej kontraktów, często wieloletnich, bo to wiązałoby się z dotkliwymi karami finansowymi. Azoty zaapelowały też do dilerów krajowych o współpracę w kwestii zabezpieczenia dostaw dla polskich rolników. Grupa Azoty na bieżąco monitoruje i przedstawia sytuację na rynku, członkowie zarządu uczestniczą w spotkaniach z rolnikami.

-Ponadto spółka Azoty Agrochem Puławy przeprowadza na skalę ogólnopolską sprzedaż nawozów dla rolników indywidualnych w partiach minimalnych 24 ton. Opublikowała też cenniki nawozów i w ślad za nią poszli inni dystrybutorzy, co spowodowało obniżkę i stabilizacje cen nawozów - powiedział Kołakowski.

- MRiRW ze swojej strony wsparło w 2021r. rolników przyspieszając wypłatę zaliczek dopłat bezpośrednich, by umożliwić im dokonywanie zakupów nawozów. Zwróciło się również do UOKiK o skontrolowanie, czy na rynku nie dochodzi do nieuczciwych praktyk - wyliczał wiceminister. Działania rządu w tym zakresie to również wystąpienia do Komisji Europejskiej o uruchomienie działań pomocowych dla rolnictwa i rozmowy z komisarzem Januszem Wojciechowskim. Wreszcie rząd wyszedł z inicjatywą pomocy rolnikom w formie dopłat do nawozów.

Wzrost cen nawozów to efekt zarówno drastycznych podwyżek cen gazu i ograniczeń eksportowych ze strony Rosji i Chin, ale też zwiększonego popytu stymulowanego wzrostem cen zbóż i roślin oleistych na światowych rynkach. Kryzys na rynku paliwowym rzutował z kolei na spadek krajowej produkcji nawozów - podał MRiRW w informacji na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa.