Tak powiedział w rozmowie z portalem farmer.pl Rafał Mładanowicz. Zobacz cały wywiad o sytuacji na rynku nawozów i prognozach na przyszłość.

Po krótkiej przerwie kontynuujemy cykl wywiadów z Rafałem Mładanowiczem, pełnomocnikiem ministra rolnictwa ds. rozwoju współpracy z Ukrainą. Tym razem skupiamy się na rynku nawozów na którym cały czas się bardzo dużo dzieje. Przyjdzie też czas na pytania odnośnie zagadnień, które padły na łamach naszego serwisu. Poniżej artykuły, które ukazały się już na farmer.pl.

Farmer: Temat nawozów nie jest bezpośrednio związany z Pana obecną działalnością, ale ze względu na doświadczenie zawodowe, pracę na stanowiskach dyrektora działu nawozów w firmach dystrybucyjnych, chce Pan zasygnalizować kilka kwestii. Proszę powiedzieć, jak Pan ocenił z perspektywy czasu, upływu już dwóch tygodni, decyzję najpierw o wstrzymaniu bądź ograniczeniu produkcji przez Grupę Azoty i Anwil, a później jednak jej ponownego przywrócenia w tej drugiej spółce?

Rafał Mładanowicz: Nie chcę komentować tych decyzji. Nie jestem do tego władny. Ale tak jak Pani już powiedziała przed chwilą ze względu na doświadczenie, chcę zwrócić uwagę, że eksport nawozów nie jest wysoki, bo miesięcznie jest on oceniany na poziomie kilkunastu tysięcy ton. Przynajmniej tyle wynosił do początku czerwca. Natomiast produkcja nawozów w Polsce to kilkaset tysięcy ton miesięcznie. Zapotrzebowanie krajowe na wszystkie nawozy w ciągu roku, azotowe plus NPK, kształtuje się na poziomie 2,1 mln t.

Biorąc tylko pod uwagę produkcję wszystkich naszych zakładów w Polsce, tylko od początku roku, wynika że na koniec lipca mieliśmy wyprodukowane nawozów więcej niż jest zapotrzebowanie na terytorium Polski. Uwzględniając w tym eksport. Dlatego ja pozwolę sobie na bardzo odważny komentarz, gdzie chciałbym zasygnalizować, że na magazynach dystrybutorów i producentów nawozów, jest nawozów więcej niż dzisiaj w Polsce potrzebujemy. Ale jest inny problem, który jest ważniejszy. Moim zdaniem, powodem tak dużego wywindowania cen nawozów, jest fakt, że mała liczba dystrybutorów o dużym znaczeniu strategicznym i w Grupie Azoty i w Anwilu, którzy w swojej strukturze posiadają tysiące ton nawozów, posiadają produkty, których jeszcze nie sprzedali. Te nawozy nie zostały wprowadzone na rynek. I na dzień dzisiejszy wielu dystrybutorów zaciera ręce i twierdzi, że takiego interesu, jaki zrobi w tym roku na nawozach, nigdy nie zrobili.

Świadczy o tym chociażby fakt, „zatowarowania” dystrybutorów i niechęć do sprzedaży. Bo dwa tygodnie temu, jeszcze przed zamieszaniem ze wstrzymaniem produkcji, firmy sprzedające nawozy miały go na stanie, na co mam zdjęcia i informacje od rolników, a producent rolny dostawał wówczas informację, że towaru nie ma. To pokazuje, że mamy w punktach sprzedaży bardzo duże nasycenie nawozów, natomiast sztucznie, w sposób nienaturalny, ten nawóz jest niechętnie sprzedawany. Z kolei teraz, kiedy ceny nawozów poszły gwałtownie w górę, i pojawiają się ceny za saletrę nawet 6 tys. zł, to nagle ten towar jest, a przecież zakłady nie produkowały. To jest fakt zastanawiający i pokazujący, jak rolnik jest wykorzystany.

Farmer: Firmy dystrybucyjne też podkreślają, że pracują w trudnych i niepewnych realiach. Dostaliśmy na przykład do redakcji zapytanie w tej sprawie, gdzie sygnalizują one zaniepokojenie ustalaniem ewentualnych cen maksymalnym na nawozy. Mówią o widmie bankructwa.

Rafał Mładanowicz: Nie znam szczegółów i nie chcę się dokładnie wypowiadać, ale uważam że każdy mechanizm, który będzie coś limitował i ograniczał może nawet nie powinien mieć miejsca. Trzeba znaleźć dobre rozwiązanie, a to rozwiązanie nad którym pracuje rząd odnośnie rynku nawozów, na pewno będzie uwzględniało jakiś poziom marży dla producenta, bo ceny sprzedaży nawozów przez zakłady są znane.

Natomiast mówienie dystrybutorów, że jeżeli on będzie sprzedawać saletrę po 4 tys. zł, to będzie dla niego strata to jest kłamstwo, bo ja dzisiaj nie wiem w jakiej cenie dystrybutor kupował ten nawozów u producenta. Jedno to cena zakupowa, inne to sprzedażowa, a tutaj mówimy o tej drugiej. Dlaczego firma dystrybucyjna nie mówi głośno o tym, po ile oni zakupili produkty, wtedy będzie widać, jaka jest nałożona na nie marża. Poza tym trzeba tu brać cenę średnią z kilku ostatnich miesięcy.

Widzę tutaj inne zagrożenie i chcę ich przed tym przestrzec. Bo jak dystrybutorzy będą w dalszym ciągu windować ceny do góry lub bronić się ze sprzedażą, to rynek nie lubi próżni. Proszę zauważyć, że nawozy są produkowane w różnych częściach świata i coraz częściej dochodzą nas informacje o znacznie tańszych, które można kupić na rynku światowych. Są to transakcje, które nie będą teraz realizowane na rynku krajowym czy europejskim z dnia na dzień, ale fracht nawet z najbardziej odległej części świata zajmuje maksymalnie osiem tygodni. I proszę pamiętać o tym, żeby dystrybutorzy nie zostali z tymi drogimi nawozami i żeby nie było sytuacji takiej, że od listopada będzie można w Europie kupować nawozy azotowe i wieloskładnikowe po cenach znacznie tańszych. Chcę przestrzec dystrybutorom. I dać nadzieję rolnikom, żeby nie ulegali presji, że nawozów nie będzie i że trzeba kupować nawozy w tak wysokich cenach.

Myślę, że ten rynek w tej chwili w sensie zakupowym bardzo zamarł i najbliższe trzy, cztery tygodnie w mojej ocenie powinny to zweryfikować.

Farmer: Czy ma Pan konkretne dane ile nawozów trafiło z tzw. krajów trzecich w ostatnim czasie na nasz rynek?

Rafał Mładanowicz: Mam informacje, że w tej chwili zawieranych jest wiele kontraktów na zakup nawozów na świecie. Robią to różne firmy, o polskich nie słyszałem, ale za to na rynku niemieckim jest bardzo duże poruszenie pod tym kątem, tam ma trafić mocznik znacznie tańszy niż u nas.

Farmer: Czy trafia do nas nawóz z Ukrainy, bo kraj ten, aby zarobić podał, że wznawia eksport?

Rafał Mładanowicz: Jeśli chodzi o import z Ukrainy to przez kilka miesięcy tego roku były to wręcz śladowe ilości. Kilka transakcji. Ukraina ma dzisiaj wielki problem z gazem, fabryki nawozów azotowych nie pracują i raczej spotykam się z zapytaniem ze strony ukraińskiej o możliwość zakupów nawozów z Polski.

Farmer: No właśnie takie głosy też się pojawiają, że my eksportowaliśmy nawozy do naszych sąsiadów. Jakie to były ilości?

Rafał Mładanowicz: Sprzedaż była dokonywana na początku roku.

Farmer: I na koniec pytanie odnośnie powrotu do produkcji nawozów przez Anwil. W mediach społecznościowych pojawiają się uwagi rolników, że sam fakt ponownego ruszenia tej produkcji ze względów rolniczych nie był tutaj kluczowy. Istotne jest zamieszanie, jakie po kilku dniach „wypłynęło” na rynku spożywczym, a więc potencjalny brak dwutlenku węgla i suchego lodu. Czyli zdaniem farmerów rolnictwo znowu jest pomijane.

Rafał Mładanowicz: I jedno i drugie miało wpływ. Rolnictwo jest ściśle powiązane z cyklem spożywczym. Osłabienie sektora przetwórstwa w zakresie spożywczym w perspektywie bardzo szybkiego czasu uderzyłoby też automatycznie w rolnictwo. Tutaj nie dopatrywałbym się, że chodziło tylko o sektor spożywczy.

Farmer: Dziękuję za rozmowę.