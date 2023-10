Mniejszy import NPK. Czy to jest powód problemów z dostępnością?

Nawozy wieloskładnikowe podrożały, fot. Shutterstock

Okres jesieni to czas, gdzie rolnicy wykorzystują pod oziminy nawozy wieloskładnikowe, a te miejscami drożeją i co ciekawe odnotowywane są ich niedobory. Co jest tego powodem?

O cenach nawozów tzw. NPK i ich dostępności pialiśmy w artykule poniżej. Teraz okazuje się, że w ostatnich miesiącach mieliśmy mniejszy import tych produktów. Czy to wpłynęło na problemy z zakupem nawozów, bo przecież i popyt w tym czasie jest większy? Czytaj więcej Nawozy NPK. Wzrost cen i spadek dostępności Mniejszy import nawozów do Polski Jak wynika z danych przekazanych przez Arkadiusza Zalewskiego, eksperta Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie, które podał na jednym z portali społecznościowych, na kłopoty z dostępnością nawozów może mieć wpływ mniejszy import tego typu produktów. Z jego informacji wynika bowiem, że wstępne dane handlu zagranicznego za 7 miesięcy 2023 r. wskazują, że import nawozów mineralnych był ilościowo mniejszy niż rok wcześniej. - Łącznie w okresie styczeń-lipiec zaimportowano 1471 tys. ton nawozów (w masie nawozu) wobec 1616 tys. ton rok wcześniej (spadek o 9,0% r/r). Nawozów azotowych zaimportowano o 25,4% więcej niż rok wcześniej. Odnotowano jednak wyraźny spadek przywozu nawozów wieloskładnikowych. Import tych nawozów wyniósł ilościowo zaledwie 262 tys. ton wobec 461 tys. ton rok wcześniej. Oznacza to spadek r/r aż o 43,1%. Z kolei wolumen importu nawozów wieloskładnikowych w latach 2019-2021 przekraczał w okresie styczeń-lipiec 600 tys. ton – podał Zalewski na Linkedin. Wiele nawozów NPK jedzie z Rosji Skąd one do nas przyjeżdżały? Okazuje się, że według IERiGŻ nawozy wieloskładnikowe były w okresie I-VII 2023 r. importowane z Litwy (57,4 tys. ton), Maroka (48,5 tys. ton), Holandii (35,2 tys. ton) oraz co ciekawe również z Rosji (34,6 tys. ton). Import nawozów mineralnych 2023 r. źródło: Arkadiusz Zalewski IERiGŻ Zdaniem eksperta mniejszy import nawozów wieloskładnikowych wynika z mniejszego (w odniesieniu do lat poprzednich) popytu w warunkach niekorzystnej koniunktury na rynkach rolnych, w tym przede wszystkim na rynku zbóż i mleka. - Niemniej jednak taka sytuacja może wpływać na problemy z dostępnością nawozów wieloskładnikowych, tym bardziej że również krajowa produkcja nawozów w br. jest niższa niż rok wcześniej (brak jest danych miesięcznych GUS o produkcji nawozów wieloskładnikowych, jednak produkcja nawozów ogółem zmalała w pierwszych 8 miesiącach (w czystym składniku) o około 1/3). Co więcej, spadek produkcji odnotowano już w 2022 r. gdy wytworzono wg GUSu o 19,4% mniej nawozów wieloskładnikowych niż rok wcześniej – podaje Arkadiusz Zalewski na Linkedin. Mniejsza dostępność nawozów wieloskładnikowych a wyższe ceny Zdaniem Zalewskiego, problemy z dostępnością nawozów wieloskładnikowych mogą być asumptem do podnoszenia ich cen pomimo tego, że już teraz są one wysokie, a w relacji do cen zbóż czy też mleka - horrendalnie wysokie. - Można przypuszczać, że z każdym kolejnym miesiącem dostawy nawozów wieloskładnikowych będą się jednak zwiększały. W tym kontekście należy zauważyć że już w czerwcu oraz w lipcu br. wolumen importu wzrósł m/m, natomiast lipiec br. był pierwszym miesiącem wzrostu wolumenu importu również r/r – uważa specjalista. Tak niestety się dzieje. Mamy informacje od rolników, że lokalnie dystrybutorzy zawyżają ceny nawozów NPK, bo widzą że takowych brakuje. W bliskich dla siebie firmach cena potrafi się różnić o kilkaset złoty na tonie. Czytaj więcej Nawozy z Rosji płyną do Polski strumieniem Czytaj więcej Brakuje nawozów wieloskładnikowych dla małych gospodarstw

