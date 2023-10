Zapotrzebowanie na nawozy w Europie spada w związku z wysokimi cenami gazu i tańszym importem - wynika z najnowszego raportu Agencji ICIS, specjalizującej się w analizach dotyczących globalnego przemysłu chemicznego.

Głównymi tematami opracowania są niska konsumpcja, rosnące ceny gazu i tańszy import mocznika i amoniaku z Rosji, co w konsekwencji utrudnia europejską produkcję nawozów, wywołując obawy przed trwałym zamknięciem fabryk. Takie wnioski płyną z opracowania, które przygotowali: Deepika Thapliyal, Sylvia Tranganida i Aura Sabadus. Jakie informacje z nim zawarli? Nie dzieje się najlepiej.

Drogie nawozy, czy droga produkcja

- Niepotwierdzone dane sugerują, że stawki operacyjne w europejskich obiektach mogą wkrótce osiągnąć poziom około 80 proc., co oznacza dziesięciopunktowy wzrost w stosunku do stawek zgłaszanych wcześniej tego lata, przy czym ponowne uruchomienie bloków w polskiej Grupie Azoty i rumuńskim Azomures planowane jest na październik. Niemniej jednak przemysł gazochłonny, który poważnie odczuł rekordowe koszty energii po odcięciu przez Rosję w zeszłym roku dostaw gazu do Europy, w dalszym ciągu boryka się z trudnościami. Znajduje to odzwierciedlenie w niższym zagregowanym popycie na gaz w krajach Europy północno-zachodniej o większym zużyciu, które w dalszym ciągu jest o ponad 20 proc. niższe od średniej z pięciu lat monitorowanej przez ICIS – czytamy w raporcie.

Gaz generalnie jest tańszy, nawozy też, ale nadal jest problem. Dlaczego? Bo choć ceny gazu są prawie dziesięciokrotnie niższe od rekordowych poziomów to nadal są powyżej średniej długoterminowej.

- Słaby popyt przemysłowy i duże zapasy prawdopodobnie spowodują presję na ceny gazu, choć w dużej mierze będzie to zależeć od pogody tej zimy. Wysokie i zmienne ceny gazu w połączeniu z konserwacją zakładów produkujących nawozy na całym świecie powodują zmniejszenie marż. W niektórych przypadkach producentom udało się odzwierciedlić wyższe koszty surowców, podnosząc ceny sprzedaży. Na przykład październikowa cena amoniaku uzgodniona pomiędzy norweską firmą Yara a amerykańskim producentem Mosaic, została ustalona na 575 dolarów za tonę CFR (koszt i fracht), czyli o 185 dolarów za tonę wyżej niż wrześniowa cena wynosząca 390 dolarów za tonę. Sprzedawca amoniaku powiedział ICIS, że cena ta jest wyższa od cen gazu ziemnego w Europie, co skutecznie pozwala uzyskać marżę. Instalacje amoniaku nie płacą ceny spot, ponieważ mają formuły odzwierciedlające średnie, co oznacza, że europejskie zakłady przemysłowe nadal muszą mieć koszt gazu w granicach 30-40 za MWh - wylicza w swoim raporcie Agencja ICIS.

Zdaniem analityków, w sytuacji braku oznak dalszych spadków cen gazu, kolejnym problemem jest długoterminowy wpływ na rentowność w sektorze nawozów.

Jak przypominają, co prawda od czasu ogłoszenia w lutym przez niemiecką firmę BASF planów zamknięcia fabryki kaprolaktamu i amoniaku w Ludwigshafen w Europie, jak pisaliśmy na farmer.pl, nie doszło do trwałego zamknięcia zakładów do końca 2026 r. ze względu na wysokie koszty produkcji. Ale takie zagrożenie jest realne dla kilku producentów.

Co z importem nawozów z Rosji?

Tutaj też przedstawiono konkretne dane. Nie są one optymistyczne. Import wzrósł, a nawozów ze wschodu są konkurencyjne cenowo, czyli tańsze.

- Chociaż UE nałożyła sankcje na niektóre osoby związane z rosyjskim sektorem nawozów po inwazji Rosji na Ukrainę, produkty takie jak mocznik są akceptowane, a import jest nadal znaczny. Produkty głównych producentów nie są już objęte sankcjami we Francji i nie są już przewożone do innych krajów. Jeśli chodzi o popyt, sytuacja jest równie trudna – podano w raporcie.

A popyt na nawozy jest dość niski. Co prawda teraz w Polsce ze względu na porę roku notowano ożywienie na rynku nawozów wieloskładnikowych, ale już te azotowe nie są chętnie kupowane. To nie jest też typowy czas na takie zakupy.

Co na świecie? - Na przykład popyt na większość produktów azotowych w dalszym ciągu jest niewystarczający pomimo nieoczekiwanego zaostrzenia eksportu z Chin, które wspiera światowe ceny mocznika i fosforanów. W rozmowie z ICIS Adam Joslin, menedżer ds. sukcesu klienta w siostrzanej organizacji ICIS, ProAgrica, powiedział, że spadek konsumpcji może być związany z czynnikami makroekonomicznymi, takimi jak słaby funt szterling w Wielkiej Brytanii, sezonowość, a także presja inflacyjna i wyższe koszty, które sprawiają, że rolnicy powinni zachować większą ostrożność w stosowaniu nawozów. Innym czynnikiem może być dobrze zaopatrzony rynek zbóż, gdyż Rosja może nadal sprzedawać produkty z ubiegłorocznych rekordowych zbiorów – podano w raporcie.