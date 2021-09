Mocznik z inhibitorem ureazy Pulrea +INu – jak stosować?

Od 1 sierpnia obowiązuje u nas zakaz stosowania tradycyjnego mocznika. Dlatego firmy nawozowe musiały się dopasować do sytuacji i wprowadziły nowe produkty. Takim rozwiązaniem jest Pulrea +INu od Grupy Azoty.

Pulrea +INu to mocznik z dodatkiem inhibitora ureazy (NBPT/NPPT), zwiększającego wykorzystanie azotu z nawozu. Stanowi on stabilne źródło azotu dla roślin. Nawóz ten nie wymaga mieszania z glebą.

Mocznik z inhibitorem

- Obecny w nawozie inhibitor przejściowo blokuje ureazę, czyli naturalnie występujący w środowisku enzym rozkładający mocznik. Dzięki temu nawóz działa dłużej, a straty azotu związane z ulatnianiem się amoniaku są znacznie mniejsze. Deszcz umożliwia wniknięcie mocznika do gleby, gdzie następuje jego rozkład do kationów amonowych pobieranych przez rośliny – podaje firma.

Pulrea +INu to nawóz azotowy występujący w postaci niebieskich granulek, wolnych od zanieczyszczeń mechanicznych. To sypki produkt higroskopijny i jak podaje producent, łatwo rozpuszczalny w wodzie.

Korzyści, które mają wypływać ze stosowania mocznika z inhibitorem ureazy to: zwiększenie efektywności wykorzystania azotu z nawozu; silne ograniczenie ulatniania się amoniaku z mocznika – w efekcie nawóz ma wysoką skuteczność w stosowaniu pogłównym; zmniejszenie liczby dawek azotu i lepsze dostosowanie terminu nawożenia do terminów innych zabiegów agrotechnicznych (poprawa organizacji pracy w gospodarstwie) oraz warunków pogodowych; możliwość stosowania mocznika na wszystkich glebach, poza skrajnie kwaśnymi.

Przeznaczenie i stosowanie

Pulrea +INu, jak podaje producent, jest nawozem uniwersalnym, który można stosować przedsiewnie i pogłównie. Aplikować go można m.in. pod zboża ozime i jare, kukurydzę, rzepak ozimy. Zawiera środek zapobiegający zbrylaniu, gwarantujący sypkość nawozu.

Jak stosować produkt? Grupa Azoty zaproponowała orientacyjne dawki i terminy aplikacji Pulrea +INu w poszczególnych uprawach.

1. Pszenica ozima (termin – wiosna), dawka: 100-300 kg/ha. Zalecenia dotyczące stosowania: stosować w terminie N1* lub N2:

- w terminie N1 – zalecany szczególnie na stanowiskach suchych, aplikować łączną ilość azotu przewidzianą do zastosowania w terminach N1, N2 i N3 (najpierw np. Pulan, Pulan Macro, Zaksan 33,5 w dawce ok. 120-240 kg/ha lub Saletrosan 30 w dawce ok. 130-270 kg/ha, a po 1-2 tygodniach wysiać Pulrea +INu);

- w terminie N2 – stosować łączną ilość azotu przewidzianą w terminach N2 i N3.

2. Jęczmień jary, pszenica jara (termin – wiosna), dawka: 100-200 kg/ha. Możliwość stosowania przedsiewnego i pogłównego. W zależności od potrzeb roślin w trakcie wegetacji uzupełnić nawozem azotowym, np. Pulanem.

3. Rzepak ozimy.

- (termin – jesień). Dawka: 80-130 kg/ha. Stosować w terminie zgodnym z obowiązującym prawem.

- (termin – wiosna). Dawka: 150-300 kg/ha. W terminie - N1 – na stanowiskach suchych, aplikować łączną ilość azotu przewidzianą do zastosowania w terminach N1 i N2 (najpierw np. Saletrosan 26 w dawce ok. 190-350 kg/ha lub Pulan, Pulan Macro, Zaksan 33,5 w dawce ok. 150-270 kg/ha, a następnie do 2 tygodni wysiać Pulreę +INu).

4. Kukurydza na ziarno (termin – wiosna). Dawka: 250-400 kg/ha. Możliwość stosowania przedsiewnego i pogłównego.

*N1, N2, N3 – terminy stosowania azotu: N1 – wczesnowiosenna dawka azotu, N2 – druga dawka azotu, N3 – trzecia dawka azotu. Dawka nawozu Pulrea +INu musi uwzględniać zapotrzebowanie roślin względem azotu (pobranie jednostkowe × zakładany plon rośliny z ha) oraz zawartość azotu mineralnego (Nmin) w glebie.

Zapytaliśmy ile kosztuje nowy nawóz

- Produkt jest dostępny na rynku. Ceny naszych nawozów dostępne są u Autoryzowanych Dystrybutorów – powiedziała nam Monika Darnobyt, rzecznik prasowy Grupy Azoty.