Brakuje przepisów gwarantujących użytkownikom jakość i wydajność urządzeń OZE. NFOŚiGW reaguje i zgłasza 5 zmian w dotacjach na pompy ciepła w programie Czyste Powietrze. Jeżeli zakupiona pompa ciepła nie spełni jednego z wymagań to właściciel domu nie otrzyma dofinansowania na jej zakup i montaż.

NFOŚiGW postuluje zamknięcie listy ZUM w zakresie pomp ciepła i ograniczenie możliwości uzyskania dofinansowania wyłącznie do urządzeń wpisanych na listę ZUM.

NFOŚiGW postuluje konieczność potwierdzenia przez producenta i uzyskania raportu badań pompy ciepła przez akredytowane laboratorium, aby została objęta rządowymi dotacjami.

NFOŚiGW wraz MKiŚ rozważa ograniczenie uzyskania dotacji do zakupu i montażu pomp ciepła tylko i wyłącznie o klasie energetycznej A++ lub wyższej.

Pompy ciepła, które będzie dofinansowywał rząd będą musiały spełnić szereg wymagań w zakresie np.: stosowania naturalnego czynnika roboczego, minimalnej sprawności sezonowej dla klimatu chłodnego, wymagania akustyczne.

NFOŚiGW przekazał ponadto, że planowane jest opracowanie raportu przez polską uczelnię techniczną, w którym zawarte będą rekomendacje w zakresie wyznaczenia dodatkowych parametrów technicznych, które będą musiały spełniać pompy ciepła dotowane w programie Czyste Powietrze.

Zdaniem przedstawicieli IGU OZE brakuje dodatkowych wymagań dla urządzeń OZE dopuszczonych do sprzedaży i dotowanych w krajowych programach z dotacjami do pomp ciepła, czy kotły na pellet.

Jak alarmują eksperci IGU OZE, tylko 3% sprzedanych m.in. pomp ciepła pochodziło z Polski w ub.r. Dochodzi do wyłudzeń dotacji na tanie pompy z programu Czyste Powietrze.

Wiele urządzeń otrzymuje dofinansowanie na podstawie niezweryfikowanych deklaracji, a wymogi ekoprojektu są nierealizowane.

Konsekwencje ponosi właściciel domu, który jest nieefektywnie ogrzewany przez niezweryfikowane urządzenia OZE. Pobierają one zbyt dużo prądu lub paliwa i mniej efektywnie grzeją. Częściej też ulegają awariom. To wszystko przekłada się na wyższe rachunki za ogrzewanie domu. Jak właściciele domów są naciągani na bezpłatne pompy z dofinansowania?

Jak wyłudzają dotacje na bezpłatne pompy ciepła i innych urządzeń OZE?

Zazwyczaj w przypadku sprzedaży tanich urządzeń OZE takich jak pomp ciepła ich ceny są niejednokrotne zawyżane w celu uzyskania wyższej wysokości dotacji z programu Czyste Powietrze, czy Mój Prąd.

W przypadku tanich urządzeń niskiej jakości mamy też niejednokrotnie do czynienia z zawyżaniem ich ceny "na potrzeby" programu, np. pompa o wartości 10 tys. zł sprzedawana jest za kilkukrotnie wyższą wartość. Następnie nawet 100 proc. takiej zawyżonej ceny zakupu netto pokrywa dotacja. Nieuczciwi sprzedawcy zyskują więc kilkaset procent marży. Nie żądają wtedy nawet wkładu własnego beneficjenta, bo ten pokrywany jest z nieuczciwego zarobku. Beneficjentowi - nabywcy pompy ciepła - wmawia się, że dostaje produkt za darmo, a w rzeczywistości przepłaca on z należnej mu dotacji, do której wypłaty upoważnia on nieuczciwego sprzedawcę - tłumaczył wiceprezes Mirowski w rozmowie z PAP.

W takim przypadku pompa ciepła, której wartość wynosi ok. 10 tys. zł jest oferowana właścicielowi domu z kilkukrotną przebitką cenową. Taki zabieg powoduje że nawet 100% zawyżonej ceny zakupu pokrywają środki uzyskane z dotacji rządowej.

Nieuczciwi sprzedawcy zarabiają już na podwyższonej marży nawet o kilkaset procent. W takiej sytuacji nie żądają oni od beneficjentów programu czyli właścicieli domów nawet wkładu własnego.

Nieuczciwy sprzedawca informuje że wszystkie formalności związane z pozyskaniem dotacji spadają na specjalistów z jego firmy, które załatwione będą na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez beneficjenta.

W takiej sytuacji właściciel domu, w imieniu którego nieuczciwy sprzedawca ubiega się o dotację na pompę ciepła, nie widzi nawet jak wysoka kwota dotacji została wypłacona z rządowego programu Wszystkie środki z dotacji przelewane są na konto nieuczciwej firmy.

Z kolei beneficjentowi, czyli nabywcy pompy ciepła, wmawia się, że dostaje pompę ciepła za darmo, a w rzeczywistości przepłaca on z należnej mu dotacji, do której wypłaty upoważnia on pisemnie nieuczciwego sprzedawcę.

Nie trzeba było długo czekać aż do tych wszystkich rewelacji odniósł się sam Narodowy Fundusz Ochrony i Środowiska

NFOŚiGW chce ukrócić proceder wyłudzeń dotacji na niecertyfikowane urządzenia OZE

Paweł Mirkowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony i Środowiska (NFOŚiGW) już przesłał do Ministerstwa Klimatu i Środowiska pismo dotyczące rekomendowanych zmian w programie Czyste Powietrze zaostrzające kryteria odnośnie dofinansowania na pompy ciepła.

Mirowski chce wykluczyć proceder udzielania dotacji na urządzenia OZE, w tym i pomp ciepła, których deklarowane dane techniczne nie odpowiadają rzeczywistym parametrom tych urządzeń.

Jakie rekomendacje związane z dotacjami na pompy ciepła w ramach programu Czyste Powietrze 4.0 przesłał wiceprezes NFOŚiGW do MKiŚ.

5 kryteriów NFOŚiGW, limitujących dofinansowanie do pomp ciepła

Poniżej prezentujemy 5 najważniejszych kryteriów jakie mają nie tylko ograniczyć proceder wyłudzeń dotacji, ale też stawiają większe wymagania zawężające liczbę pomp ciepła, które będą dotowane z programu Czyste Powietrze.

Po pierwsze, NFOŚiGW postuluje zamknięcie listy ZUM w zakresie pomp ciepła i ograniczenie możliwości uzyskania dofinansowania wyłącznie do urządzeń wpisanych na listę ZUM.

Pamiętajmy że producenci pomp ciepłą mogą wpisywać swoje urządzenia OZE na listę ZUM (Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów, https://lista-zum.ios.edu.pl/). Lista ZUM prowadzona jest przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ - PIB). Znajdziemy na niej urządzenia OZE oferowane przez producentów, które są dopuszczone do uzyskania dotacji m.in. z programu Czyste Powietrze.

Zamknięcie Listy ZUM należy wprowadzić równolegle z procedurami zabezpieczającymi przed możliwością wpisania na nią urządzeń, które nie spełniają w rzeczywistości parametrów opisanych na karcie produktu i etykiecie energetycznej - wskazał Mirowski w rozmowie z PAP.

Jak dodał wiceprezes NFOŚiGW to tylko kwestia czasu kiedy dojdzie do zamknięcia listy ZUM. Konsultacje z branżą OZE już trwają i NFOŚiGW przewiduje również okres przejściowy, po którym dojdzie do zamknięcia listy.

Drugi warunek jaki będzie musiała spełnić pompa ciepła, która będzie dofinansowana, to akredytacja.

NFOŚiGW postuluje konieczność potwierdzenia przez producenta i uzyskania raportu badań pompy ciepła przez akredytowane laboratorium, aby została objęta rządowymi dotacjami.

Jeżeli kupiona (przez właściciela domu), pompa nie będzie posiadała akredytacji to nie będzie można uzyskać rządowego dofinansowania na nią z programu np. Czyste Powietrze.

NFOŚiGW wraz z Instytutem Ochrony Środowiska planuje, aby pompa ciepła mogła być wpisana na Listę ZUM, konieczne będzie dołączenie przez producenta raportu z badań wykonanych w akredytowanym laboratorium, posiadającym odpowiednie certyfikaty.

Po trzecie, NFOŚiGW wraz MKiŚ rozważa ograniczenie uzyskania dotacji do zakupu i montażu pomp ciepła tylko i wyłącznie o klasie energetycznej A++ lub wyższej.

Po czwarte, pompy ciepła, które będzie dofinansowywał rząd będą musiały spełnić szereg wymagań w zakresie np.:

stosowania naturalnego czynnika roboczego,

minimalnej sprawności sezonowej dla klimatu chłodnego,

wymagania akustyczne, czyli poziom hałasu jaki będą mogły osiągać pracujące pompy ciepła.

Po piąte NFOŚiGW przekazał ponadto, że planowane jest opracowanie raportu przez polską uczelnię techniczną, w którym zawarte będą rekomendacje w zakresie wyznaczenia dodatkowych parametrów technicznych, które będą musiały spełniać pompy ciepła dotowane w programie Czyste Powietrze.