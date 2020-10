Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2020: Błędy nawozowe mszczą się przez cały sezon

O błędach nawozowych, które mszczą się przez cały sezon mówić będzie dr hab. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wskaże co możemy zrobić - jakie składniki podać roślinom i w jakim terminie. Jak najlepiej postępować w wiosennym nawożeniu upraw.

Co roku przystępujemy do siewów i co roku też popełniamy błędy w nawożeniu upraw. Zapominamy o funkcji jaką pełni odczyn gleby, a nawet jeśli pamiętamy to już umyka nam fakt, że na działanie nawozów wapniowych wymaga czasu. Tymczasem bez uregulowanego pH nie można liczyć na wysokie plony.

Zdajemy sobie sprawę, że najważniejszym składnikiem plonotwórczym jest azot. Jednak, żeby roślina dobrze gospodarowała azotem to musi on być obudowany w inne składniki, o których nie możemy zapominać. Dlatego mniej ruchliwy fosfor i potas podajemy przedsiewnie. Co zrobić, jeśli tych składników brakuje? Odpowiedzi usłyszycie podczas tegorocznej konferencji Farmera Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Jak prawidłowo działać w nawożeniu podpowie dr hab. Witold Szczepaniak podczas wykładu „Błędy nawozowe mszczą się cały sezon”.

Nie może nam umknąć potrzeba nawożenia innymi składnikami. Jakimi i kiedy – także dowiecie się z wykładu. Dr hab. W. Szczepaniak podpowie, jaką strategię nawożenia przyjąć w zależności od warunków pogodowych i stanu uprawy. Na przykładzie ostatnich sezonów wskaże, który termin wiosennej dawki nawożenia był najważniejszy dla powodzenia uprawy.