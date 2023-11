Właściwe pH gleby jest bardzo ważne dla prawidłowego wzrostu roślin. Ma też wpływ na ekonomikę całego gospodarstwa, o czym będziemy mówić 14 listopada 2023 r. w Warszawie podczas XI edycji konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

Podczas pierwszej sesji zatytułowanej "Rolnictwo regeneratywne" odbędzie debata zatytułowana: "Wpływ równoważenia pH na ekonomikę gospodarstw". Jednym z jej uczestników będzie Tomasz Niedziński, prezes fundacji Grunt Od Nowa, która zajmuje się wspieraniem rolników w procesie regeneracji gleby, czyli odbudowy żyzności i potencjału plonotwórczego gleb.

Tematy, które będą poruszone podczas debaty będą dotyczyć kwestii, jak zabieg wapnowania wpływa na zdrowie gleby i na potencjał zaopatrzenia w składniki pokarmowe. Spojrzymy też na wapnowanie z punktu widzenia plonotwórczego, jak to się przekłada na plonowanie różnych grup roślin - mówi Tomasz Niedziński.

Czy regeneracja gleby to moda ?

Tematy związane z regeneracją gleby stały się w ciągu ostatnich lat bardzo modne i są często poruszane w mediach rolniczych. Wydaje się, że nie jest to jedynie chwilowa moda, a długofalowy trend, który już na stałe wpisze się praktyki rolnicze.

Zapotrzebowanie na środki wapnujące nie powinno maleć, ponieważ jest to ważny czynnik, stabilizujący środowisko glebowe. Jżeli ktoś jeszcze poświęci troszeczkę uwagi na materię organiczną, to będzie już całkiem dobrze, chociaż jest to cel dużo ambitniejszy. Moim zdaniem temat utrzyma się - nie na krótki czas - i będzie ciągle aktualny- twierdzi Tomasz Niedziński.

Ekspert dodaje także, że w starszych opracowaniach temat regeneracji gleb był już dotykany. Oczywiście inaczej do tego podchodzono i inaczej go definiowano. Teraz sam termin "rolnictwo regeneratywne" jest modny, ale w zasadzie jest to zabieg podstawowy, który nie powinien wychodzić z praktyki rolniczej.

Jak rolnicy traktują glebę?

Część ludzi często nie związanych z rolnictwem zarzuca rolnikom, że traktują glebę przedmiotowo i zadaniowo, a nie jak żywy organizm. Tymczasem sami rolnicy od zawsze powtarzają, że gleba to ich warsztat pracy, o który należy dbać i tak tez do tego podchodzą nawet jeśli nie robią tego w sposób świadomy.

Jest grupa rolników, która idzie w wysokie plony i to jest dla nich cel numer jeden, natomiast zwiększa się grupa rolników, która bierze pod uwagę czynniki ekonomiczne. I są to osoby, dla których istota gleby jest dość ważna z punktu widzenia stabilności. Bo nie powinniśmy się koncentrować na pojedynczych latach ale wnioski wyciągać na podstawie okresu 10 lat by wiedzieć co w danej glebie jest. Zwiększa się udział rolników świadomych i dzięki temu, że Narodowy Program Odkwaszania Gleb funkcjonuje i sytuacja rynkowa nam pomogła (drogie nawozy)niemal każdy rolnik zaczął o tym mówić i temat urósł do dość ważnej rangi. I rolnicy liczą się z tym i traktują wartość pH jak kluczową. I tak by należało do tego podchodzić, wykonywać systematyczne analizy gleby, spoglądać na rezultaty i efekty, patrzeć czy zabieg wapnowania jest efektywny czy tez nie.- tak o regeneracji gleby i poziomie pH mówi Tomasz Niedziński

Jeśli chodzi o poziom pH to Niedziński podkreśla, że każda gleba powinna mieć swoje minimalne pH uwzględniając kategorię agronomiczną gleby bo to jest połączone z pojemnością sorpcyjną, a także z rozpuszczalnością pierwiastków toksycznych, które blokują pobieranie składników mineralnych.

Kondycja gleb w Polsce

Dużo się mówi, o tym, że jakość gleb w Polsce systematycznie spada i że grozi nam stepowienie. Ten spadek jakości jest spowodowany złym płodozmianem, brakiem nawożenia organicznego, czy też uprawą roślin pogarszających bilans materii organicznej. Jednym z głównych czynników jest tez brak wapnowania, chociaż tu sytuacja wydaje się poprawiać.

Sporo można poprawić, jest spory udział gleb z bardzo silnym poziomem zakwaszenia, co zresztą wykazuje stały monitoring chemizmu gleb w Polsce. Nie wiedzieć dlaczego - te wartości się utrzymują. W ostatnich latach dawka wapnia wzrosła dość istotnie, z poziomu 40 kg/ha do 90-100 kg/ha wapna na rok. Kwasowość gleby zmniejszy się, ponieważ jest to mimo wszystko jeden z najtańszych sposobów na utrzymanie żyzności i zdrowia gleby, i to wymusi sytuacja ekonomiczna. Ograniczenia będą postępowały w zużyciu głównych składników, takich jak NPK - tu rolnicy będą robili większe cięcia, jeżeli chodzi o dawki i koszty, w porównaniu do utrzymania dla danej kategorii gleby prawidłowego pH. Narodowy program regeneracji środowiskowej gleb kończy się w listopadzie tego roku. i zobaczymy, co przyniesie przyszłość i na ile efektywnie rolnicy będą mogli korzystać z innych źródeł finansowania. Ten skok (nawożenia wapnem) to jest jednak zasługa tego programu, gdzie rolnicy w prosty sposób mogli otrzymać istotne wsparcie finansowe. Oczywiście rozmowy za kontynuacją programu były prowadzone. Koalicja na Rzecz Zdrowych Gleb przedstawiała argumenty, które przemawiają za tym, że odkwaszanie gleb jest prospołecznie i ekonomiczne uzasadnione, ale ostateczna decyzja należy do nowego rządu - mówi Tomasz Niedziński.

