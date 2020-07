„Naturalni przeciwnicy” suszy?

Z początkiem lipca rusza druga runda komunikacji produktowej nawozów Korn-Kali i ESTA Kieserit. Jej hasło brzmi: „Superprodukty kontra Superwrogowie”.

Pierwsza edycja akcji K + S nosiła tytuł „Superprodukty dla Superbohaterów”. Teraz firma, jak informuje, wystawi „naturalnych przeciwników” do walki z suszą, niedoborami składników pokarmowych i mrozem.

- Konsekwentnie rozwijając oryginalną kampanię produktową, chcemy kontynuować ścieżkę, którą obraliśmy w komunikacji z rolnikami. Po przedstawieniu rolników jako Superbohaterów, dla nas logicznym krokiem było stawienie czoła codziennym wyzwaniom w pracy rolnika i nadanie im twarzy - mówi Dominik Młodecki, dyrektor zarządzający K+S Polska.

- Uosobienie super wrogów, stworzone w trakcie sesji kilku ekskluzywnych bodypaintów, stanowi serce nowej kampanii i przedstawia ją jako „Piekielne trio”. Przekaz jest jasny: nawet jeśli nie można ich trwale pokonać, rolnicy mogą im przeciwdziałać, stosując nawozy Korn-Kali i ESTA Kieserit. Nawozy K+S nadają się do wspomagania wzrostu roślin w okresach suszy, niedoboru składników pokarmowych lub mrozu, zapobiegając w ten sposób redukcji plonów. Dostarczają niezbędnego potasu, magnezu i siarki w optymalnych proporcjach, stwarzają dobre warunki dla wzrostu roślin nawet w niesprzyjających warunkach – informuje firma.

Jak podaje K + S Polska oficjalny początek kampanii to lipiec 2020 roku.

- Czy to mailing, strona internetowa czy media społecznościowe – aby dotrzeć do rolników, stawiamy na analogowy i cyfrowy miks komunikacyjny. Ponadto będziemy zachęcać naszą grupę docelową do udziału w kampanii fotograficznej na Facebooku firmy K+S Polska. Przed oficjalnym rozpoczęciem kampanii, dystrybutorzy produktów K+S zostaną poinformowani o tym fakcie za pomocą specjalnej wysyłki do dystrybucji – zaznacza firma.